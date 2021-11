MotoGP | Portimao: Bagnaia si conferma nel Warm-Up

Se ci fossero ancora dei dubbi, Pecco Bagnaia ha confermato anche nel Warm-Up del Gran Premio dell'Algarve di MotoGP che oggi non sarà affatto facile portargli via la prima posizione. Dopo aver firmato la sua quinta pole position ieri, il piemontese ha infatti rimesso la sua Ducati davanti a tutti anche stamani.

Il ducatista, che vuole riscattare la delusione della caduta di Misano, ma anche aiutare la Casa di Borgo Panigale a portarsi a casa il titolo Costruttori, ha girato in 1'39"711 ed ha preceduto di 111 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo, che quindi sembra essere pronto a rimontare in gara dopo una qualifica al di sotto delle aspettative, conclusa solamente al settimo posto.

Entrambi hanno mostrato un passo molto simile, utilizzando una gomma soft all'anteriore ed una media al posteriore. Questa è stata la soluzione più gettonata dall'intera griglia, con solo poche eccezioni di gomme soft anche al posteriore e quella di Takaaki Nakagami, che ha montato la dura sulla sua Honda, staccando comunque un ottimo quinto tempo a 385 millesimi.

Alle spalle dei due grandi protagonisti del Mondiale, che sembrano davvero pronti per un duello da ricordare ora che i giochi ormai sono fatti, si è infilato un Iker Lecuona che rischia sempre di più di diventare un rimpianto per la KTM. Lo spagnolo è stato costantemente veloce in queste ultime uscite, nonostante il suo futuro sarà in SBK con la Honda.

Occhio poi a non sottovalutare anche Joan Mir, perché il pilota della Suzuki oggi prenderà il via dalla prima fila e stamani si è confermato quarto a poco più di tre decimi da Bagnaia. Buona anche la sessione del suo compagno di squadra Alex Rins, sesto alle spalle del già citato Nakagami.

Il primo tra i piloti che hanno lavorato con una coppia di gomme soft è Alex Marquez, settimo nonostante sia anche incappato in una scivolata alla curva 7. A parità di gomme, è stato di poco più veloce della RC213V ufficiale di Pol Espargaro, nono dietro alla Ducati di Jack Miller. A completare la top 10 troviamo poi la Yamaha di Franco Morbidelli, che però si ritrova già a pagare quasi sette decimi.

Poco più indietro, in 12° piazza, c'è la KTM di Danilo Petrucci, che ha ribadito il trend del weekend che vede le RC16 del team Tech3 davanti a quelle del Factory Team. Segue l'Aprilia di Aleix Espargaro, pure lui in pista con due gomme soft e vittima di una caduta, ma alla curva 13. Molto in difficoltà invece il suo compagno Maverick Vinales, ultimo a 1"5 con due soft.

Le due Ducati Avintia occupano invece la 14° e la 15° posizione con Luca Marini ed Enea Bastianini, entrambi distanziati di circa otto decimi dalla vetta. Più attardate le Yamaha Petronas, con Andrea Dovizioso 18° e Valentino Rossi 20°. Il "Dottore" ha dato la sensazione di aver fatto un passetto indietro rispetto a ieri, perché il distacco di 1"4 è abbastanza pesante.