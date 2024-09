MotoGP | Polso fratturato per Oliveira: si opera in Portogallo e perde anche il Giappone

Miguel Oliveira non potrà continuare a correre questo fine settimana al Gran Premio d'Indonesia, e salterà anche il Gran Premio del Giappone del prossimo weekend, a causa della frattura del polso destro.

Il pilota portoghese è stato disarcionato dalla sua Aprilia alla curva 4 a 16 minuti dal termine della prima sessione di prove libere del weekend di Mandalika. Le immagini mostrano quanto sia stato violento il suo impatto sull'asfalto, mentre la moto proseguiva la sua corsa scivolando accanto a lui, fortunatamente senza colpirlo.

Nell'incidente, Oliveira si è fratturato il polso destro, come è stato immediatamente visibile dalle radiografie effettuate in circuito. Da lì il pilota del Trackhouse Racing è stato evacuato in elicottero all'ospedale di Mataram, dove è stato sottoposto ad una TAC tridimensionale per valutare esattamente l'entità dell'infortunio, come ha spiegato a Motorsport.com il direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte.

"Miguel ha subito una frattura complicata al polso destro. Verrà sottoposto a una TAC tridimensionale in ospedale, ma avrà bisogno di un intervento chirurgico e si recherà in Portogallo per l'operazione. Non potrà gareggiare in Giappone", ha dichiarato il medico.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La squadra invece per ora si è limitata a dire che valuterà "la necessità di un intervento chirurgico" dopo la TAC e che seguiranno ulteriori informazioni.

L'infortunio di Oliveira arriva nel momento peggiore della stagione, poiché questo fine settimana segna l'inizio del tour asiatico, con cinque Gran Premi in sei settimane. Dopo l'Indonesia e il Giappone, che il portoghese sembra destinato a saltare, ci sarà una settimana di pausa, seguita da tre gare consecutive in Australia, Thailandia e Malesia.

Oliveira, che è alla sua seconda stagione con il team satellite Aprilia, è stato recentemente annunciato dalla Yamaha come pilota del Prima Pramac Racing, che il prossimo anno passerà dalla Ducati a rinforzare i ranghi della Casa giapponese, con il quale ha firmato un contratto biennale.