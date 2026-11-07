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MotoGP Qatar

MotoGP | Pole stratosferica di Bezzecchi in Qatar davanti a Marquez, Martin è solo 11°

Il pilota dell'Aprilia polverizza il record della pista, rifilando ben 266 millesimi al rivale della Ducati. "Martinator" inizia a soffrire di più per la frattura del radio e quindi scatterà dalla quarta fila. La prima si completa con la Ducati di Di Giannantonio, ma è buono anche il quinto tempo di Bagnaia, tra le due Aprilia Trackhouse.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 7 nov 2026, 12:44

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi ormai ha poco da perdere, ma per il momento sta sfruttando al massimo il potenziale della sua Aprilia nel weekend del Gran Premio del Qatar, terzultimo appuntamento della MotoGP 2026. Arrivato a Lusail con 67 punti da recuperare su Marc Marquez, il pilota dell'Aprilia ha una sola opzione: attaccare.

Fin qui però lo ha fatto veramente alla grande, perché ha sfoderato una pole position stratosferica, che gli mancava da Misano ed è la quinta stagionale per lui, la 14° in carriera nella classe regina. Nonostante la temperatura resa ancora abbastanza alta dal sole, il riminese è arrivato vicino ad infrangere la barriera dell'1'50" con un clamoroso 1'50"028, nuovo record del tracciato qatarino.

Un tempo con cui è riuscito a rifilare ben 266 millesimi al leader iridato Marc Marquez, che comunque con il secondo tempo si è messo nelle condizioni ideali per provare a giocarsi il suo primo match point iridato nelle due gare di questo fine settimana. Infatti, se il pilota della Ducati riuscirà a totalizzare 8 punti più del riminese e 30 più di Jorge Martin, sarà campione del mondo per la decima volta, l'ottava in MotoGP.

Se Bezzecchi sembra avere le carte in regola per provare almeno a tenere i giochi aperti fino a Portimao, "Martinator" inizia ad accusare un po' di più il dolore al radio destro, fratturato due settimane fa in Australia. Dopo essere stato saldamente nella top 10 nella giornata di ieri, il madrileno dell'Aprilia non è andato oltre all'11° tempo, staccato di oltre un secondo dalla RS-GP gemella.

All'ultimo giro si è anche lamentato di un potenziale impeding di Pedro Acosta, anche se, ad onor del vero, il pilota della KTM era fuori traiettoria e non sembra averlo realmente ostacolato. Forse quindi per il campione del mondo 2024 inizia ad esserci qualche segnale di nervosismo, perché capisce che per lui non si prospettano due gare semplici.

Tornando a scorrere la classifica, a completare la prima fila c'è un Fabio Di Giannantonio che a sua volta è riuscito a ritoccare di una manciata di millesimi il record che aveva fatto segnare ieri sera, con un 1'50"327 che pone la sua Ducati della Pertamina Enduro a 299 millesimi dalla pole.

A riprova di quanto sia stato superlativo il giro di Bezzecchi, basta andare a vedere il distacco della seconda delle Aprilia, che è quella del Trackhouse Racing affidata a Raul Fernandez. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso a 429 millesimi dal romagnolo. In seconda fila poi c'è anche l'altra RS-GP della squadra statunitense, con Ai Ogura che si andrà a schierare sesto.

Tra i due piloti della squadra diretta da Davide Brivio si è inserito Pecco Bagnaia, che con il quinto tempo sembra aver trovato una buona conferma al passo avanti mostrato ieri, favorito da un asfalto che riduce i suoi problemi cronici di grip posteriore. Anzi, forse si tratta di un risultato che sta un po' stretto al ducatista, che ha pagato oltre quattro decimi dei suoi 564 millesimi di ritardo nell'ultimo settore della pista.

Se guardiamo alle difficoltà che hanno avuto le altre Honda, tutte eliminate in Q1, è davvero notevole la prestazione di Johann Zarco, che è riuscito ad infilare la RC213V del Team LCR in settima posizione. Dopo essere stato costretto a passare dalla Q1, alla fine Acosta è tornato invece ad essere il migliore tra i piloti KTM, anche se l'ottavo tempo non è certamente un risultato di cui sarà soddisfatto, visto anche il distacco di oltre otto decimi.

Le due RC16 che si erano guadagnate l'accesso diretto alla Q2 sono invece entrambe in quarta fila, alle spalle anche della Ducati di Fermin Aldeguer, pure lui come Acosta passato dalla Q1. Dopo l'ottimo sesto tempo di ieri, Enea Bastianini non è andato oltre al decimo posto, mentre Brad Binder ha condizionato la sua qualifica con una caduta alla curva 1 al primo giro, quindi si ritrova 12°, dietro anche al già citato Martin.

Purtroppo entrambi i piloti italiani che si sono dovuti cimentare in Q1 hanno mancato il passaggio del taglio: Franco Morbidelli e Luca Marini apriranno la quinta fila in quest'ordine, rispettivamente in 13° ed in 14° posizione. Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 è rimasto fuori per poco meno di due decimi, mentre quello della Honda ne ha pagati quasi tre nei confronti del crono che serviva per qualificarsi alla Q2.

A dividere la quinta fila con loro ci sarà Iker Lecuona, che per la terza gara consecutiva difende i colori del Gresini Racing, solo che questa volta è salito sulla Ducati GP26 di Alex Marquez, rientrato in Spagna per farsi rimuovere la placca inserita sulla clavicola destra dopo il terribile incidente di Barcellona.

Sono ben tre le Honda che sono state eliminate nel primo segmento della qualifica, perché a seguire ci sono il rookie Diogo Moreira e Jake Dixon, chiamato a sostituire l'indisponibile Joan Mir. Quest'ultimo merita probabilmente un applauso perché, al ritorno in MotoGP dopo cinque anni e senza aver mai guidato prima la RC213V, ha chiuso a poco più di un decimo dal brasiliano.

Lo schieramento di partenza si chiude poi con la KTM Tech3 di un Maverick Vinales ancora alle prese in maniera piuttosto evidente con i problemi alla spalla sinistra che lo tormentano dal GP di Germania dello scorso anno.

Bisogna ricordare, infine, l'assenza delle quattro Yamaha. La Casa di Iwata infatti ha deciso di rinunciare la GP del Qatar, visto che la sua politica aziendale le impedisce di inviare personale in aree che potrebbero essere potenzialmente a rischio di un conflitto bellico.

La classifica della Q2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'50.028

176.027 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

0.266 175.603 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

0.033 175.550 4 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.429

1'50.457

0.130 175.344 5 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.564

1'50.592

0.135 175.130 6 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.568

1'50.596

0.004 175.123 7 J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+0.707

1'50.735

0.139 174.904 8 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.844

1'50.872

0.137 174.687 9 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.862

1'50.890

0.018 174.659 10 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.973

1'51.001

0.111 174.484 11 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+1.036

1'51.064

0.063 174.385 12 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+1.876

1'51.904

0.840 173.076 Guarda i risultati completi

La classifica della Q1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

1'50.876

174.681 2 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.211

1'51.087

0.211 174.349 3 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.395

1'51.271

0.184 174.061 4 L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.474

1'51.350

0.079 173.938 5 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 6

+0.511

1'51.387

0.037 173.880 6 D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.628

1'51.504

0.117 173.697 7 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 7

+0.745

1'51.621

0.117 173.515 8 M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.115

1'51.991

0.370 172.942 Guarda i risultati completi

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