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MotoGP | Pole da record per Bezzecchi a Portimao, Marquez si gioca il match point da 2°

Nonostante la pioggia caduta in mattinata, il pilota dell'Aprilia ha abbassato il record del tracciato dell'Algarve, rifilando quasi mezzo secondo al ducatista, che però ha ottime chance di concretizzare il match point nella Sprint, visto che Martin è solo 7°. Di Giannantonio completa la prima fila. Volo pauroso di Moreira in Q1, ma è ok.

Matteo Nugnes

Modificato: 21 nov 2026, 11:56

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La pioggia caduta nella mattinata non ha impedito a Marco Bezzecchi di sfoderare una prestazione stratosferica nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Nonostante l'asfalto di Portimao si sia asciugato completamente solo nel corso della Q1, il pilota dell'Aprilia è infatti riuscito a firmare il nuovo record del circuito dell'Algarve, con uno strepitoso 1'37"201, firmando così la sua sesta pole position stagionale.

Le cose però si sono messe piuttosto bene anche per Marc Marquez, perché il pilota della Ducati si è messo nelle condizioni ideali per sfruttare il match point che gli offre la Sprint di oggi, che nel frattempo è stata anticipata alle 15:30 italiane perché si teme che il meteo possa peggiorare in maniera significativa nel pomeriggio.

Il #93 ha infatti chiuso con un ottimo secondo tempo, seppur distanziato di quasi mezzo secondo dalla pole del riminese dell'Aprilia. Per il pilota di Cervera, come detto, si tratta di un ottimo risultato, perché il suo rivale Jorge Martin invece non è riuscito a fare meglio del settimo tempo, distanziato di oltre 1"1 dalla RS-GP gemella. E siccome il target di Marquez è fare due punti in più del madrileno per chiudere i conti, le cose sembrano mettersi oggettivamente molto bene per il ducatista.

Tornando a scorrere la classifica, a completare la prima fila c'è la Ducati griffata Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, che proprio sotto alla bandiera a scacchi ha firmato l'1'37"823 che gli ha permesso di rilegare in seconda fila l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Quest'ultimo apre quindi una seconda fila tutta spagnola nella quale ad affiancarlo ci saranno Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing e Pedro Acosta con la sua KTM. Entrambi però aprono già la schiera di quelli che pagano oltre un secondo di gap, a riprova di quanto sia stata clamorosa la prestazione di Bezzecchi.

Detto del settimo tempo di un "Martinator" apparso ancora piuttosto in difficoltà, a seguire troviamo l'altra Ducati del Gresini Racing con Fermin Aldeguer e la Honda LCR di Johann Zarco. La quarta fila poi si apre con la KTM di Brad Binder, che ha preceduto i due piloti che hanno superato il taglio della Q1, ovvero Diogo Moreira ed Iker Lecuona.

Il brasiliano della Honda LCR è stato particolarmente stoico, perché è tornato in sella dopo essere stato protagonista di un highside pauroso all'ingresso dell'ultima curva che ha portato anche alla bandiera rossa nella Q1, anche se fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche. Un bravo però se lo merita anche il sostituto di Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale, perché è andato a prendersi la quarta fila dopo un venerdì molto travagliato.

La bandiera rossa sventolata a 1'17" dal termine della Q1, a causa del già citato incidente di Moreira, ha di fatto cristallizzato la classifica con leggero anticipo, beffando in particolare Jack Miller ed Ai Ogura. Il pilota del Prima Pramac Racing e quello del Trackhouse Racing erano stati infatti gli unici ad azzardare le gomme slick all'inizio della sessione, quando la pista era ancora leggermente umida, e questa cosa che gli aveva permesso di prendere subito un grande margine sulla concorrenza.

A poco più di tre minuti dal termine però sono rientrati entrambi per mettere una gomma nuova e l'hanno pagato a carissimo prezzo, perché non hanno avuto più modo di provare a migliorarsi a causa dell'interruzione e quindi si sono ritrovati eliminati, 13° l'australiano e 15° il giapponese.

Tra di loro si è infilato Luca Marini, che quindi andrà a piazzare la sua Honda al 14° posto sulla griglia di partenza. In condizioni che richiedevano di azzardare un po' di più, sono stati bravi anche i sostituti, perché Augusto Fernandez, Jake Dixon e Pol Espargaro, si sono infilati nelle posizioni tra la 16° e la 18°, mettendosi dietro diversi piloti titolari.

Non è stata una qualifica particolarmente brillante, infatti, per le due Yamaha ufficiali, con Alex Rins e Fabio Quartararo relegati in 19° ed in 20° posizione. E' andata anche peggio a Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, che non sono riusciti neppure a mettere a referto dei tempi degni di nota e chiudono lo schieramento distanziati rispettivamente di 8"1 e di 10"6.

La classifica della Q2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 9

1'37.201

173.479 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 8

+0.494

1'37.695

0.494 172.602 3

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 8

+0.622

1'37.823

0.128 172.376 4

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 8

+0.916

1'38.117

0.294 171.860 5

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 8

+1.061

1'38.262

0.145 171.606 6

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 9

+1.103

1'38.304

0.042 171.533 7

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 8

+1.113

1'38.314

0.010 171.515 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 8

+1.314

1'38.515

0.201 171.165 9

J. Zarco Team LCR

5 Honda 8

+1.429

1'38.630

0.115 170.966 10

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 9

+1.505

1'38.706

0.076 170.834 11

D. Moreira Team LCR

11 Honda 5

+1.666

1'38.867

0.161 170.556 12

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 8

+1.893

1'39.094

0.227 170.165 Guarda i risultati completi

La classifica della Q1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1

D. Moreira Team LCR

11 Honda 5

1'40.612

167.598 2

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 7

+0.358

1'40.970

0.358 167.004 3

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 7

+1.238

1'41.850

0.880 165.561 4

L. Marini Honda HRC

10 Honda 8

+1.274

1'41.886

0.036 165.502 5

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 7

+1.322

1'41.934

0.048 165.424 6

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 7

+1.707

1'42.319

0.385 164.802 7

J. Dixon Honda HRC

96 Honda 8

+1.773

1'42.385

0.066 164.696 8

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 8

+1.987

1'42.599

0.214 164.352 9

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 8

+2.184

1'42.796

0.197 164.037 10

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 7

+2.354

1'42.966

0.170 163.766 11

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 7

+8.155

1'48.767

5.801 155.032 12

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 5

+10.621

1'51.233

2.466 151.595 Guarda i risultati completi

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