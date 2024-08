MotoGP | Pol Espargaro sulla nuova KTM: “Significativo poter tenere testa agli altri”

Il sabato è andato meglio del venerdì per Pol Espargaro nel Gran Premio d’Austria. Dopo i problemi sulla nuova KTM che sta provando al Red Bull Ring, lo spagnolo ha potuto completare una giornata più competitiva fino al punto di essere la sorpresa del sabato considerando il suo ruolo di wild card.

Il pilota di Granollers è riuscito a passare il taglio della Q1 davanti a uno dei suoi compagni di marca, Pedro Acosta. Espargaro ha poi disputato una Q2 molto competitiva, in cui aveva centrato addirittura la seconda fila in griglia di partenza. Tuttavia, una caduta nel finale di qualifica lo ha relegato in decima posizione, comunque un risultato migliore rispetto a Brad Binder, 12°. Ha potuto chiudere la Sprint in nona posizione, alle spalle di Miller, quinto, e Binder, settimo. Ma ha concluso ancora una volta davanti al “Tiburon”.

Tutto ciò nonostate la fatica a causa di problemi sulla nuova RC16 che continuano a sorgere durante il weekend di gara, come ha confessato ai media dopo la Sprint: “È andata molto meglio rispetto al sabato, ma anche così… Succedono cose di un weekend di gara che non controllo o che non ci aspettavamo. Per esempio, la pressione della gomma anteriore è schizzata, non ho saputo come gestirla durante la gara, perché non sono abtiauto al fatto che succeda, nei test sono da solo. Non ci sono variazioni di pressioni, turbolenze, piloti che cadono o che ti sorpassano”.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Gestire il tutto è molto complicato, abbiamo anche avuto qualche problema sul dashboard, che ci ha fatto un po’ impazzire. Ma abbiamo raccolto delle informazioni e domenica, con più esperienza, penso che andrà un po’ meglio. Ho un po’ di velocità, ho potuto preparare meglio il fine settimana grazie ai test, nonostante venerdì non abbiamo girato tantissimo, le cose non sono andate male il sabato. Penso che senza la caduta della Q2 avremmo potuto essere in seconda fila, le cose sarebbero andate un po’ meglio, soptattutto per il problema della gomma anteriore”, ha spiegato.

A Pol Espargaro è stato chiesto se pensa che con il livello attuale possa optare a tornare sulla griglia. Tuttavia, lo spagnolo ha preferito scartare l’idea più che abbracciarla, dato che si sente bene con la su vita fuori dalla MotoGP: “Bisognerebbe volerlo, non so se lo voglio. Quando vai in pista e torni ad allenarti, ti rendi conto dello stress, dell’ansia e del rischio che corrono questi ragazzi. Da fuori non si vede, si può provare a immedesimarsi un po’, immaginare quello che sentono. Ma penso che non si è coscienti del rischio che si corre e dello stress a cui sono sottoposti ogni giorno. È enorme e non è salutare. Prima non lo notavo, ora che sono fuori lo sento”.

Infine, il #44 ha evidenziato il buon livello che sembra avere la nuova RC16, basandosi soprattutto su di lui, che è stato competitivo senza avere il ritmo migliore per il fatto di non essere più un pilota titolare: “Sabato, sul giro secco avevo molte opportunità di essere la KTM più veloce. Il giro rapido che ho fatto nei test era di 28.3, quindi avevo del margine. La moto nuova è molto veloce, e pensare che io non ho la velocità di questi piloti. Penso che bisogna sistemarla, metterla e punto e risolvere i problemi che sono sorti… Ma se io, senza la velocità che hanno gli altri, sono andato così bene, sono riuscito a tenere testa agli altri, allora è significativo”, ha concluso.