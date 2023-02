MotoGP | Pol Espargaro: "Sono migliore di quanto lasciai KTM”

Carica lettore audio

Pol Espargaro è forse uno dei piloti più fiduciosi sulla griglia di partenza della nuova stagione. Il pilota spagnolo tornerà nell’orbita KTM nel 2023 dopo due stagioni disastrose nel ruolo di pilota Honda.

Il catalano non ha avuto un periodo facile in casa dell'ala dorata. È arrivato in uno dei momenti peggiori per il marchio, con Marc Marquez ancora non al 100% per infortunio, se non assente, e una RC213V ai minimi termini che nessuno riusciva a far funzionare.

Inoltre, il pilota di Granollers si è scontrato con dinamiche di lavoro discutibili in Giappone ed è stato coinvolto in più di uno scontro con i capi, soprattutto verso la fine del suo contratto. Tuttavia, in una dichiarazione pubblicata dal sito ufficiale del campionato, il più giovane dei fratelli Espargaró ha voluto trarre il lato positivo della sua esperienza.

"Si impara anche dai momenti negativi", ha detto. "È un processo e si migliora come uomo e come pilota, proprio come nella vita privata. Sono cresciuto molto in Honda. Per me l'esperienza è stata molto bella, anche se abbiamo avuto alcuni momenti difficili. Ho incontrato molte persone simpatiche e ottimi ingegneri, e per questo motivo dirò cose belle”.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

Pol è convinto di essere "migliore" ora rispetto a quando ha lasciato il team KTM alla fine del 2020: "Ogni passo nella tua carriera è abbastanza importante per capire dove puoi migliorare, e se sei in grado di farlo e migliorare, allora è una vittoria.

Il suo primo assaggio della KTM RC16 (nel suo caso GasGas, in sella a Tech3) è stato più che positivo, e il sorriso che era sparito per tanto tempo è tornato sul suo volto. In effetti, la sua reazione al completamento dei primi giri sulla macchina austriaca è stata di euforia, festeggiando come se fosse una vittoria.

"Con GasGas tutto è nella mia zona di comfort. Tutto è pronto per l'inizio della stagione, ma è solo l'inizio. Abbiamo un lungo viaggio da fare insieme", ha detto. "Quando sali sulla moto, hai sempre il dubbio che sia cambiata molto dall'ultima volta, o che il concetto sia diverso, ma alla fine è molto simile a quando ho lasciato KTM. Ci sono alcuni dettagli e nuovi gadget che sono stati implementati da quando sono partito, ma al momento mi sento abbastanza a mio agio".