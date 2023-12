MotoGP | Pol Espargaro sente di aver raggiunto “l’inizio della fine”

Pol Espargaro, Campione del mondo Moto2 nel 2013, ha corso da titolare in MotoGP a partire dal 2014, vestendo i colori Tech3 Yamaha, KTM, Honda e poi di nuovo KTM, marchiata però GasGas nella stagione 2023. In totale, il pilota di Granollers ha conquistato otto podi.

Infortunato gravemente durante le libere del Gran Premio del Portogallo di quest’anno, Espargaro è rimasto fuori dai giochi fino al GP di Gran Bretagna dello scorso agosto, chiudendo poi la stagione con appena 15 punti, avendo faticato nel rientro in piena forma. Per il 2024 è stato messo da parte in Tech 3 per far posto al campione in carica Moto2 e attesissimo rookie in MotoGP Pedro Acosta. Pol ricoprirà così il ruolo di tester in KTM, oltre a disputare un massimo di sei wild card.

Dopo aver rimontato a seguito di una caduta a Valencia e chiuso in 14esima posizione conquistando dei punti, Espargaro ha ammesso che le emozioni quella domenica sono state difficili da controllare, avendo notato che sembrava proprio la fine di un capitolo nella sua carriera.

"Tanta emozione, soprattutto alla partenza ogni volta che alzavo la testa, vedevo tutti i piloti che mi circondavano. Questa atmosfera tesa e nervosa che a volte odi, ma che a volte ti manca così tanto quando ne sei lontano per molto tempo", ha detto quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se per ora fosse solo un arrivederci.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

“È stato emotivo, molto difficile da controllare. È l’inizio della fine. Sento che è un capitolo della mia vita che si chiude. Ok, correrò, ma sarà qualcosa di diverso. Ovviamente proverò a essere competitivo, proverò a recuperare dall’infortunio perché sono ancora debole. Ma spero che in futuro potrò fare delle belle gare come fa Dani (Pedrosa, ndr), prepararmi nel modo giusto ed essere competitivo”.

Espargaro ha rivelato che, dopo l’incidente in Portogallo, alcuni muscoli sono ancora al 40% della forza e potrebbe volerci anche più di un anno per recuperare. Quando Motorsport.com gli ha chiesto se trascorrere un anno fuori dalle gare e ricoprire il ruolo di tester fosse stata la miglior cosa per lui, ha risposto: “Chi lo sa. Voglio dire, sicuramente ho bisogno di tempo. Pensavo che avrei recuperato più velocemente I muscoli che invece non ho ancora recuperato. Ci sono ancora dei muscoli che richiedono tre mesi o anche un anno e mezzo per riprendersi, da quanto mi ha detto il medico”.

“Quindi non si può sapere se i nervi recuperano al 100%. Ma ovviamente ci sono muscoli dove ho solamente il 40% della potenza. Questo non mi dà molto fastidio nel guidare la moto, ma quando si deve andare in pista per la gara lunga dopo aver già fatto la Sprint, il mio corpo si arrende. Crollo, specialmente nelle curve a destra. Lo sento dopo 12 o 13 giti. È un gran problema, quindi sicuramente avrò bisogno di tempo durante l’inverno”.

Espargaro era stato contattato da Honda per tornare al marchio giapponese come sostituto di Marc Marquez nel 2024, ma ha scelto di restare in KTM come tester.