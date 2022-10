MotoGP | Pol Espargaro perde tre posizioni in griglia a Sepang Il pilota della Honda è stato penalizzato per un episodio avvenuto durante la prima sessione di prove libere: dopo un'escursione è tornato in pista generando una situazione di pericolo per Johann Zarco che lo seguiva. I commissari l'hanno ritenuto un episodio di guida irresponsabile, decidendo di arretrarlo sullo schieramento del Gran Premio della Malesia.