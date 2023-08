MotoGP | Pol Espargaro penalizzato per aver ostacolato Marquez

Il fine settimana di gara al Gran Premio d'Austria di MotoGP non è iniziato bene per Pol Espargaro.

Il pilota del team Tech 3 GasGas ha ricevuto una penalità che dovrà scontare in griglia questa domenica per aver ostacolato Marc Marquez, pilota del team Repsol Honda HRC, nel corso del secondo turno di prove libere andato in scena questo pomeriggio.

Il pilota nativo di Granollers, che partecipa al secondo fine settimana di gara della stagione dopo un lungo periodo di stop dovuto a un grave infortunio (fratture multiple a schiena e mascella a causa di una brutta caduta nelle Libere 2 del Gran Premio del Portogallo), dovrà partire 3 posizioni indietro rispetto alla casella meritata in qualifica a causa di una manovra con cui ha ostacolato Marquez.

A pochi minuti dalla fine della sessione, Marquez era intento a effettuare il suo giro veloce con l'intento di migliorare la sua posizione ed entrare direttamente nelle Q2 delle Qualifiche. Alla curva 4, però, ha trovato Espargaro e i commissari sportivi hanno messo sotto inchiesta il fatto, ritenendo che Espargaro "stesse disturbando un altro pilota".

Dopo quanto accaduto alla Curva 4, Marquez non è riuscito a migliorare e ha così mancato l'accesso diretto in Q2 per le qualifiche che si terranno domani, terminando il turno in 13esima posizione.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il comunicato ufficiale diramato dai commissari che ufficializza la penalità inflitta a Pol Espargaro recita così: "Il 18 agosto 2023, alle ore 16:06:42, durante la sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, Pol Espargaro è stato osservato mentre guidava lentamente, disturbando un altro pilota alla curva 4".

"Questo contravviene alle istruzioni specifiche impartite ai concorrenti e ai team di MotoGP, disturbando la sessione ed è considerata guida irresponsabile. Si tratta quindi di una violazione dell'articolo 1.21.2 del regolamento sportivo FIM".

"Per le ragioni di cui sopra, il collegio dei commissari FIM di MotoGP ha imposto una penalità di 3 posizioni in griglia nei confronti di Pol Espargaro da scontare nel Gran Premio d'Austria di domenica".

"A seguito di protocolli di penalità emessi per i team, questa azione è stata considerata un incidente di tipo 2.b: guida lenta in traiettoria durante gli ultimi 10 minuti di prove, disturbando un altro pilota e influenzando direttamente il suo passaggio in Q2".

"Come prima infrazione della stagione, la penalità appropriata in questo caso è di tre posizioni in griglia".

Ricordiamo che questa sanzione comminata a Espargaro varrà per il solo Gran Premio che si terrà domenica. Per la Gara Sprint, invece, il pilota del team GasGas non dovrà scontare nulla e potrà partire dalla casella che riuscirà a conquistare.