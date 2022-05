MotoGP | Pol Espargaro: "Non so se sarò alla Honda il prossimo anno"

Carica lettore audio

Finora, Pol Espargaró ha sostenuto che la Honda era soddisfatta delle sue prestazioni, nonostante la mancanza di risultati dal suo primo podio in Qatar. Tuttavia, i suoi discorsi sono cambiati recentemente, al punto da mettere in dubbio la possibilità di continuare ad indossare la tuta arancione della Repsol.

A parte i 16 punti ottenuti a Losail, lo spagnolo è riuscito a conquistarne solo altri 24 nelle sei gare successive, risultati che lo portano al 12° posto nella classifica generale del Mondiale, con 14 punti in meno di Márquez, che ha saltato due appuntamenti (Indonesia e Argentina).

Se il mercato era già in fermento, la chiusura del programma Suzuki a fine stagione ha ulteriormente rivoluzionato il mercato, e il paddock del Mugello in questo fine settimana è un viavai di manager, che si incontrano con la maggior parte dei team nel tentativo di trovare la migliore sistemazione possibile per i loro assistiti. Tra coloro che sono alla ricerca di una destinazione c'è Joan Mir, che è stato più volte accostato alla Honda.

In attesa di una comunicazione da parte del marchio dell'ala dorata, ci sono elementi che fanno facilmente immaginare un cambio di scenario per il più giovane dei fratelli di Granollers in vista del 2022. A maggior ragione se è il protagonista stesso a metterli in evidenza.

Un paio d'ore dopo che Marc Marquez ha annunciato l'operazione che lo metterà fuori gioco per alcuni mesi, Pol Espargaro ha parlato con i giornalisti al Mugello del ruolo che dovrà svolgere in assenza del suo vicino di box. Honda sta sviluppando il prototipo per quest'anno e per il 2023. Sulla carta, l'assenza di Márquez dovrebbe conferirgli un ruolo molto importante nel processo di sviluppo, ma, dalle sue dichiarazioni, tutto sembra indicare che la Honda abbia altri piani.

Il costruttore giapponese ha portato al Mugello una serie di nuove componenti, alcuni dei quali di notevole importanza, come il telaio e il forcellone. Mentre Marquez e Nakagami hanno potuto testarli, Espargaro non lo ha fatto.

"Il problema è che non ho potuto testare nessuna delle nuove parti che hanno provato Marc e Taka, quindi non so quale direzione stiano prendendo. So che Marc usa un telaio e un forcellone diversi dai miei", ha risposto Espargaró, che ha ammesso apertamente di essere in contatto con diversi marchi che potrebbero essere interessati ai suoi servigi.

"Dipendo dalla Honda, ma il problema è che non ho ancora iniziato a testare il nuovo telaio e il forcellone. Spero che questi pezzi arrivino e che io possa iniziare a dare una mano all'evoluzione della moto che abbiamo ora; non so se ci sarà anche la moto del prossimo anno, perché non so se ci sarò", ha aggiunto il catalano. "Ma sono un professionista e darò il massimo fino all'ultimo giorno, ovunque io lavori", ha aggiunto il numero 44.