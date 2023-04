MotoGP | Pol Espargaro lascia la terapia intensiva e cammina

Carica lettore audio

Solo una settimana fa abbiamo vissuto attimi di grande paura dopo l’incidente di Pol Espargaro che ha causato una lunga bandiera rossa durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo. Lo spagnolo è finito contro le barriere della curva 10 a Portimao, non protette dagli air fence, fratturandosi la mandibola e una vertebra, oltre a rimediare anche un trauma polmonare. Elitrasportato immediatamente all’ospedale di Faro, è stato poi trasferito a Barcellona, dove è stato operato alla mandibola.

A distanza di una settimana dall’incidente, arrivano buone notizie. Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Argentina, Hervé Poncharal ha parlato delle condizioni del portacolori GasGas, offrendo un aggiornamento positivo: “Abbiamo delle buone notizie, perché Pol è pieno di vita e di voglia di tornare. Si sentiva un po’ giù di morale nei giorni scorsi perché si trovava da solo in terapia intensive, senza la possibilità di scendere dal letto”.

“Se lo conosci, sai che deve essere doloroso per lui. La buona notizia è che ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto, è riuscito ad alzarsi e ha camminato un po’. Si sente bene e ha inviato a tutti noi un messaggio di dedica incredibile, pieno di cuore. Ha detto ‘farò tutto ciò che posso per poter essere lì il prima possibile’. È stato anche molto felice che Jonas Folger lo sostituisse perché gli piace e pensa che sia l’opportunità migliore”, ha proseguito il boss del team.

Hervé Poncharal, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Poncharal è estremamente sollevato nel vedere il proprio pilota con il morale alto: “La scorsa notte eravamo preoccupati per il morale di Pol e oggi è un giorno completamente diverso, con un Pol completamente diverso. Quindi non vogliamo parlare di quanto tempo sarà fuori dall’azione, perché sappiamo che a volte i piloti ci sorprendono. Sicuramente sarà fermo un po’, molte gare, ma sono sicuro che I medici saranno sorpresi di rivederlo prima di quanto prevedano al momento”.

Poncharal ha aggiunto che il problema principale per Espargaro al momento è la frattura della vertebra, che richiede tempo per guarire: “Aveva una brutta frattura alla mandibola. È dolorosa, perché è stato operato, non può parlare e deve mangiare con la cannuccia. Ma non è nulla di veramente serio, si tratta solo di un momento doloroso da superare che non durerà troppo. Il problema principale è la schiena, per rassicurare tutti, sarà presto in grado di correre e trovarsi nella posizione ideale per guidare una MotoGP, speriamo molto presto. Ma ci vuole tempo per far guarire la vertebra. Al momento ha un busto, non si può muovere e ci vorrà del tempo. Questa è la parte peggiore dell’infortunio”.