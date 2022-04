MotoGP | Pol Espargaro: “Il problema non è la moto, ma il mio stomaco”

Carica lettore audio

Pol Espargaro, undicesimo nella classifica combinata del venerdì di Austin, ha perso l’accesso provvisorio al Q2 per meno di un decimo. Dopo una caduta senza conseguenza nella sessione mattutina e un’avaria sulla sua RC213V alla fine del primo turni, il pilota Honda ha dovuto gestire il venerdì combattendo contro una gastroenterite che lo ha provato fisicamente.

In condizioni così precarie e su una pista così impegnativa fisicamente come il circuito di Austin, riuscire quasi ad agguantare la top 10 può essere considerato un atto di eroismo. I poco meno di quattro decimi che lo separano dal suo compagno di squadra (sesto), lo rendono ottimista guardando alla giornata del sabato, sempre che i suoi problemi di stomaco si risolvano tra il pomeriggio e la notte americana.

“Il problema non è la moto, ma il mio stomaco. Ieri ho mangiato o bevuto qualcosa che mi ha fatto male. Questa mattina ho passato diverso tempo al bagno e nel pomeriggio sono rimasto senza forze. Su questa pista se non hai forza, con la quantità di cambi di direzione che ci sono, soffri molto”, ha riassunto Espargaro, soddisfatto nel complesso del rendimento in sella alla Honda. Tuttavia, chiarisce che le Ducati su questa pista sul giro secco sono di un altro pianeta: “La moto va bene, però sul giro secco le Ducati sono incredibilmente veloci, non penso che possiamo eguagliarle, la qualifica sarà complicata”.

Polyccio aveva già detto il giovedì di Austin che si aspettava di vedere un Marc Marquez molto competitivo in pista, nonostante le due gare che è stato costretto a saltare. Nel venerdì di libere, l’otto volte campione del mondo si è preso cinque giri di margine prima di tornare a girare sui ritmi dei più veloci. “Marc è stato molto rapido, ho analizzato i suoi dati e c’è molto margine di miglioramento. Entrambi possiamo migliorare circa tre o quattro decimi, quindi dovremmo stare lì”, ha dichiarato il minore dei fratelli Espargaro.