MotoGP | Pol Espargaro: fratturate la mandibola e una vertebra dorsale

La buona notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri dall'ospedale di Faro è che Pol Espargaro non è in pericolo di vita, ma questo non vuol dire che le conseguenze riportate dal pilota della GasGas nel terribile incidente della FP2 di Portimao non siano gravi.

Secondo quanto riferito dall'organizzazione della MotoGP, il pilota di Granollers è stato vittima di una frattura alla mandibola e ad una vertebre dorsale. Ma non è tutto, perché ha riportato anche un trauma polmonare, per il quale dovrà restare sotto osservazione presso l'ospedale portoghese.

Al momento non è chiaro se per lo spagnolo, che faceva ritorno in orbita KTM dopo due anni da dimenticare in Honda, saranno necessarie delle operazioni chirurgiche, ma quel che è certo è che per lui si prospetta uno stop piuttosto lungo.

Per quella che è stata la dinamica dell'incidente, si potrebbe dire tuttavia che è stato quasi fortunato: è incappato in un highside sullo scollinamento della curva 10 e poi è rotolato velocissimo verso le barriere, con la ghiaia del tracciato dell'Algarve che non è riuscita a far calare la sua velocità quasi per niente.

Cosa che ha generato grandi polemiche sulla tematica della sicurezza della pista, visto che i piloti si erano già lamentati del fatto che la ghiaia presente a bordo pista non fosse idonea sia in occasione dei test che della gara dello scorso anno.

L'impatto contro le barriere è stato davvero molto forte e tra l'altro c'è stato anche il rischio che venisse urtato dalla sua RC16, che ha avuto una traiettoria molto simile dopo la caduta, deviando proprio pochi istanti prima di arrivare contro le protezioni.

Anche se il pilota è stato dichiarato cosciente quasi subito, la gravità della situazione era stata abbastanza chiara fin dall'inizio, portando all'esposizione della bandiera rossa ed al successivo trasferimento in elicottero di "Polyccio" all'ospedale di Faro, dal quale ci si attende ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.