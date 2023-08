MotoGP | Pol Espargaró e Augusto Fernandez convinti: "In GasGas nel 2024"

KTM ha cinque piloti per quattro moto nella prossima stagione. Con la promozione di Pedro Acosta alla classe regina, il costruttore delle moto "arancioni" deve fargli spazio e, in base alle esigenze, questo tassello andrà al suo posto.

Brad Binder e Jack Miller sono sotto contratto per un altro anno con il team ufficiale; Pol Espargaró ha firmato un contratto biennale con KTM per correre con GasGas, quest'anno e il prossimo. Mentre Augusto Fernandez, che ha firmato solo per questa stagione, sostiene di aver rinnovato e di essersi assicurato il posto per il 2024. Un'affermazione sostenuta dallo stesso Stefan Pierer, boss del gruppo, che ha assicurato che l'accordo è stato concluso. Tuttavia, finora non è stato fatto alcun annuncio ufficiale.

"Non ne ho idea, dovete chiederlo a loro", dice Augusto quando gli viene chiesto da Motorsport.com perché non c'è ancora stato nessun annuncio. "Ho un contratto", continua irremovibile lo spagnolo, anche se oggi i contratti si firmano e si rompono. "Vedremo".

"Sappiamo com'è questo mondo, ma quello che mi è stato detto è che abbiamo firmato è che il prossimo anno continuerò dove sono. Ma non posso dire di più, dovete chiederlo a loro. In teoria rimango con questa squadra e con questi colori, ma vedremo cosa succederà", ha detto il maiorchino con convinzione.

Dopo essere stato a guardare per le prime otto gare dell'anno a causa del grave infortunio subito a Portimao, Pol Espargaró è rientrato lo scorso appuntamento a Silverstone, e lo ha fatto tra le voci che lo vedono in dubbio per il prossimo anno in GasGas.

"Le voci sono sempre esistite da quando sono in MotoGP, ma non mi riguardano, sono venute fuori dal nulla perché ho firmato quest'anno e l'anno prossimo, ho due anni di contratto", ha spiegato Pol in una conversazione con Motorsport.com.

"In KTM, Brad, Jack ed io abbiamo due anni, Augusto uno. Con questo sono molto tranquillo, sarò in questa squadra nel 2024, e questo mi aiuterà a crescere. Il livello della MotoGP in questo momento è molto alto e hai bisogno di un po' di tempo e ancora di più dopo un infortunio. Le voci sono la cosa meno importante per me, le voci sono solo questo, voci. Ho chiuso per quest'anno e il prossimo", insiste il pilota di Granollers.