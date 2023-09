MotoGP | Pol Espargaro è arrivato a 198 battiti al minuto per il caldo!

Pol Espargaro ha subito l'incidente più grave della sua carriera il primo giorno di prove a Portimão, nel primo round della stagione. Un incidente che gli ha causato lesioni multiple su gran parte del corpo, costringendolo a saltare le prime otto tappe del calendario.

Quando è tornato a Silverstone, all'inizio di agosto, era ovviamente in condizioni fisiche molto più limitate rispetto ai suoi rivali. Anche se da allora sono passati quasi due mesi e quattro weekend di gara, la gara di domenica sul Buddh International Circuit ha rappresentato una vera sfida per le condizioni fisiche del pilota della GasGas Tech3.

Il caldo tremendo, che al momento della gara ha superato i 35 gradi, e l'alto tasso di umidità, hanno creato problemi ad alcuni piloti che, come Jorge Martin, hanno avuto bisogno di assistenza per riprendersi dallo sforzo.

Dopo aver tagliato il traguardo al 13° posto, Espargaro ha ammesso di essere stato costretto a ridurre il ritmo per completare i 21 giri.

"Ho perso molto tempo perché mi sentivo molto debole fisicamente, circa mezzo secondo al giro. Se non avessi mollato, non avrei finito la gara. Ma immagino che questo faccia parte del processo di recupero", ha riassunto il più giovane dei fratelli di Granollers.

"Non avevo mai raggiunto i 198 battiti al minuto. Sono rimasto molto sorpreso, perché non raggiungo queste velocità nemmeno a casa quando mi alleno in bicicletta. Questa gara è molto estrema", ha aggiunto lo spagnolo.

Come se l'imbarazzo non bastasse, la gara di domenica era inizialmente prevista per 24 giri, una distanza che è stata poi ridotta di tre su richiesta degli stessi corridori proprio per le condizioni estreme.

"Abbiamo chiesto di ridurre la distanza di gara durante la riunione della Safety Commission perché, oltre alle alte temperature, se avessimo completato la distanza inizialmente prevista avremmo impiegato 42 minuti e mezzo per finire la gara. A Montmeló, per esempio, ci mettiamo circa 38 minuti", ha detto il catalano, che, nonostante l'usura, è rimasto impressionato dal circuito nell'apertura della MotoGP.

"Non credo che la pista debba essere cambiata, perché ha molto carattere e personalità e mi piace molto. Dobbiamo solo allargare alcuni spazi di fuga per quando commettiamo degli errori", ha concluso Espargaro.