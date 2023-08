MotoGP | Pol Espargaro: “Dopo 10 giri ero già cotto!”

Pol Espargaro è rimasto lontano dalle gare per tutta la prima metà di stagione a causa di fratture multiple alla schiena e alla mascella in una caduta avvenuta durante le FP2 del GP del Portogallo, ma ha fatto il suo ritorno a Silverstone lo scorso fine settimana.

Al termine di un weekend mentalmente e fisicamente faticoso, Espargaro ha portato a termine entrambe le gare e ha ottenuto punti nel gran premio dopo essere passato sotto la bandiera a scacchi in dodicesima posizione.

Parlando con i media al termine del suo weekend di ritorno, Espargaro ha ammesso che stava pensando di ritirarsi dal Gran Premio prima di vedere diversi piloti davanti a lui rientrare ai box per montare le gomme da bagnato quando ha iniziato a piovere in alcune zone della pista.

"Sono cotto. Beh, dopo 10 giri ero cotto", ha esordito. "Dopo i primi 10 giri ero completamente bruciato. Credo che nei primi 10 giri mi sono trovato dietro Augusto Fernandez e ho potuto seguirlo per i primi giri, e credo che questo sia stato il problema. "Ho chiesto a me stesso un po' di più e il mio corpo mi ha detto 'basta, hai fatto abbastanza'. Mi sono bloccato completamente, il collo era completamente bloccato, non potevo fare di più.

"Stavo pensando di ritirarmi, ma prima di tutto volevo finire, poi ho visto alcuni ragazzi rientrare quando ha iniziato a piovere nel quarto settore, quindi è stato un regalo che mi hanno fatto. Quindi, ho continuato e ho preso qualche punto". Ha poi aggiunto: "Sono molto, molto lontano da dove vorrei essere. Non essere in grado di seguire un ritmo lento è davvero un peccato.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma mi sono già trovato in questa situazione con altri infortuni. Di solito nella pre-stagione stai due mesi senza moto, poi vai in Malesia e il secondo giorno sei morto, con solo due mesi di assenza e nessun infortunio. Ho trascorso quattro mesi con enormi lesioni nel corpo. È normale, ma questo è un brutto momento che dovevo superare. È arrivato qui a Silverstone e in Austria andrà un po' meglio".

Espargaro ha osservato che il nuovo formato dei weekend, in cui il sabato si svolgono le qualifiche e la gara sprint, oltre a un aumento delle attività per i fan, è stato "stressante" per abituarsi, in quanto gli ha lasciato meno tempo per recuperare. Pur essendo felice di aver potuto correre di nuovo, ammette che il suo istinto di pilota lo ha reso comunque deluso dalle sue prestazioni.

Alla domanda di Motorsport.com se il suo ritorno è stato come lo sognava, visto che quattro mesi fa non era nemmeno in grado di mangiare, ha risposto: "Questa è la teoria. La teoria è che dovrei essere molto felice, sono qui, sto correndo. Ma siccome siamo esseri umani, vogliamo sempre di più e alla fine della gara ci chiediamo: "Quanti secondi ero indietro?".

"E questo è un male, ma va bene così. Tornare a correre con questa squadra è fantastico. Sono molto felice. Sono stanco perché ho corso, non perché sto recuperando da un infortunio".