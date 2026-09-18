MotoGP | Pol Espargaró considera "ingiusto" l'eccesso di test di Bulega per il 2027: "Massacrerà tutti"
Nicolò Bulega correrà in MotoGP nel 2027 e nel frattempo sta guidando lo sviluppo della nuova moto da 850cc della Ducati e degli pneumatici Pirelli, che conosce anche dal Mondiale Superbike. Pol Espargaró considera la situazione "ingiusta" nei confronti degli altri piloti titolari della prossima stagione.
Nella conferenza stampa del giovedì, che ha dato il via al Gran Premio d'Austria, a Marc Marquez, Pedro Acosta e Jorge Martin è stato chiesto quale coppia o quali piloti suscitassero più curiosità o voglia di vedere in vista della stagione 2027 della MotoGP. Il catalano e il murciano hanno concordato sul nome con cui hanno risposto: Nicolò Bulega.
E c'è una spiegazione per questo. Alla fine di questa stagione, il Mondiale MotoGP dirà addio ai suoi attuali prototipi per passare a moto di cilindrata inferiore, da 850cc, con meno aerodinamica e senza abbassatori. Inoltre, bisognerà anche dare il benvenuto a nuovi pneumatici, quelli della Pirelli, che sostituiranno Michelin come fornitore unico, completando la scala mondiale, visto che sono già utilizzati in Moto2 e Moto3.
Va ricordato che Bulega diventerà nella prossima stagione pilota titolare della classe regina, avendo firmato con la VR46, dove sarà compagno di Fermin Aldeguer. Presumibilmente lo farà da campione indiscusso della Superbike (ha vinto tutte le gare tranne una nel 2026). E curiosamente, è necessario sottolineare che arriverà con un considerevole extra di informazioni rispetto al resto di quella che sarà la sua nuova griglia.
Si dà il caso che Bulega sia il pilota che guida lo sviluppo della MotoGP da 850cc della Ducati, essendo il suo principale collaudatore, presente nella maggior parte dei test privati che si svolgono con la prossima Desmosedici GP. Inoltre, sta anche potendo testare in prima persona i lotti dei nuovi pneumatici Pirelli consegnati ai costruttori. Gomme che, per di più, l'italiano conosce già dalla sua esperienza nel Mondiale Superbike. Per questo, la sua situazione sta iniziando a far sollevare qualche sopracciglio nel paddock della MotoGP, soprattutto dopo la conferma del suo ingaggio da parte della squadra di Valentino Rossi.
Qualcuno che ha denunciato questa congiuntura è stato Pol Espargaró. Il catalano, che ricopre lo stesso ruolo di Bulega ma in KTM e che ha disputato gli ultimi gran premi come sostituto di Maverick Vinales, è stato presente in quest'ultimo incarico al Red Bull Ring. Il pilota di Granollers ha indicato giovedì che l'extra di test con cui Bulega arriverà alla prima gara del 2027 rispetto agli altri è "ingiusto" e "una follia". E infatti, con tutto ciò, in inverno il pilota italiano dovrà sommare due giorni extra di prove, dato che prenderà parte allo Shakedown di Sepang, precedente al test collettivo con tutti i piloti sulla stessa pista (ridotto l'anno prossimo a due giorni), che possono disputare solo collaudatori e debuttanti.
Un giornalista britannico ha posto a "Polyccio" una domanda molto diretta, che riportiamo di seguito: "Bulega vincerà in Thailandia? Il motivo per cui lo chiedo è che non ho mai visto una situazione nel motorsport in cui una griglia stia competendo, ma ci sia un pilota che non sta ancora correndo, ma che sta facendo tutto lo sviluppo della nuova moto, preparandola, provando i nuovi pneumatici... Il divario di conoscenze che avrà rispetto a tutti gli altri per iniziare il 2027 mi sembra una follia".
A questo, Espargaró ha risposto: "È una follia, assolutamente. E direi che è anche ingiusto, perché sarà pilota titolare l'anno prossimo. E la quantità di chilometri che sta facendo con la nuova moto... Sarà perfetto per lui. Conoscerà perfettamente la moto. E gli pneumatici. Avrà due giorni extra di test, nello Shakedown di Sepang... Quindi la quantità di esperienza e velocità che avrà sarà una barbarità".
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Voglio dire, mi sembra ingiusto anche nel caso dei piloti che passeranno dalla Moto2 alla MotoGP rispetto ai piloti della classe regina che resteranno. Ma semplicemente, se io stesso dovessi correre nel 2027 come pilota titolare, avrei un grande vantaggio sugli altri. Immagina Bulega, che viene da un campionato in cui la moto, la Superbike, è abbastanza simile alla MotoGP dell'anno prossimo. E con la sua esperienza e facendo così tanti test... Sì, sento che massacrerà tutti", è stato netto anche il commentatore di DAZN.
"Farò un paragone. Ricordate quanto ero forte l'anno scorso nei posti in cui facevo wild card? Arrivavo il venerdì e dominavo. Sono stato secondo nelle FP1 qui in Austria. Grazie ai test. Passavo facilmente in Q2, direi, in ogni circuito dove avevo già corso. E quello era con la moto da 1.000cc, e tutti conoscono questa moto. Quindi immagina andare in posti dove Bulega ha già girato, dove avrà tutte le informazioni, che saranno molte. Mugello, Jerez, Misano...".
"Avrà molta esperienza. E il ragazzo è veloce. Non sono io, che sono sull'orlo del ritiro. È un pilota che è nel suo momento migliore, nel suo prime. Sarà anche un buon aiuto per i ragazzi della Ducati. Per Marc Marquez, Pedro Acosta, che avranno una moto pronta. Un pilota che porterà la moto al limite direttamente nella prima gara".
Per Marini, il 2027 sarà il "momento perfetto" per salire in MotoGP
Un altro pilota titolare che ha commentato il vantaggio che possono avere non solo Bulega, ma anche i piloti che faranno il salto dalla Moto2 alla MotoGP 2027, per il fatto che hanno già girato con le gomme Pirelli e saliranno su una moto nuova per tutta la griglia, è Luca Marini. L'italiano smetterà di essere pilota ufficiale Honda per passare alla KTM Tech3, dove avrà come compagno un rookie, l'australiano Senna Agius.
Luca Marini, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
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