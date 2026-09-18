MotoGP | Pol Espargaró considera "ingiusto" l'eccesso di test di Bulega per il 2027: "Massacrerà tutti"

Nella conferenza stampa del giovedì, che ha dato il via al Gran Premio d'Austria, a Marc Marquez, Pedro Acosta e Jorge Martin è stato chiesto quale coppia o quali piloti suscitassero più curiosità o voglia di vedere in vista della stagione 2027 della MotoGP. Il catalano e il murciano hanno concordato sul nome con cui hanno risposto: Nicolò Bulega.

E c'è una spiegazione per questo. Alla fine di questa stagione, il Mondiale MotoGP dirà addio ai suoi attuali prototipi per passare a moto di cilindrata inferiore, da 850cc, con meno aerodinamica e senza abbassatori. Inoltre, bisognerà anche dare il benvenuto a nuovi pneumatici, quelli della Pirelli, che sostituiranno Michelin come fornitore unico, completando la scala mondiale, visto che sono già utilizzati in Moto2 e Moto3.

Va ricordato che Bulega diventerà nella prossima stagione pilota titolare della classe regina, avendo firmato con la VR46, dove sarà compagno di Fermin Aldeguer. Presumibilmente lo farà da campione indiscusso della Superbike (ha vinto tutte le gare tranne una nel 2026). E curiosamente, è necessario sottolineare che arriverà con un considerevole extra di informazioni rispetto al resto di quella che sarà la sua nuova griglia.

Si dà il caso che Bulega sia il pilota che guida lo sviluppo della MotoGP da 850cc della Ducati, essendo il suo principale collaudatore, presente nella maggior parte dei test privati che si svolgono con la prossima Desmosedici GP. Inoltre, sta anche potendo testare in prima persona i lotti dei nuovi pneumatici Pirelli consegnati ai costruttori. Gomme che, per di più, l'italiano conosce già dalla sua esperienza nel Mondiale Superbike. Per questo, la sua situazione sta iniziando a far sollevare qualche sopracciglio nel paddock della MotoGP, soprattutto dopo la conferma del suo ingaggio da parte della squadra di Valentino Rossi.

Qualcuno che ha denunciato questa congiuntura è stato Pol Espargaró. Il catalano, che ricopre lo stesso ruolo di Bulega ma in KTM e che ha disputato gli ultimi gran premi come sostituto di Maverick Vinales, è stato presente in quest'ultimo incarico al Red Bull Ring. Il pilota di Granollers ha indicato giovedì che l'extra di test con cui Bulega arriverà alla prima gara del 2027 rispetto agli altri è "ingiusto" e "una follia". E infatti, con tutto ciò, in inverno il pilota italiano dovrà sommare due giorni extra di prove, dato che prenderà parte allo Shakedown di Sepang, precedente al test collettivo con tutti i piloti sulla stessa pista (ridotto l'anno prossimo a due giorni), che possono disputare solo collaudatori e debuttanti.

Un giornalista britannico ha posto a "Polyccio" una domanda molto diretta, che riportiamo di seguito: "Bulega vincerà in Thailandia? Il motivo per cui lo chiedo è che non ho mai visto una situazione nel motorsport in cui una griglia stia competendo, ma ci sia un pilota che non sta ancora correndo, ma che sta facendo tutto lo sviluppo della nuova moto, preparandola, provando i nuovi pneumatici... Il divario di conoscenze che avrà rispetto a tutti gli altri per iniziare il 2027 mi sembra una follia".

A questo, Espargaró ha risposto: "È una follia, assolutamente. E direi che è anche ingiusto, perché sarà pilota titolare l'anno prossimo. E la quantità di chilometri che sta facendo con la nuova moto... Sarà perfetto per lui. Conoscerà perfettamente la moto. E gli pneumatici. Avrà due giorni extra di test, nello Shakedown di Sepang... Quindi la quantità di esperienza e velocità che avrà sarà una barbarità".

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Voglio dire, mi sembra ingiusto anche nel caso dei piloti che passeranno dalla Moto2 alla MotoGP rispetto ai piloti della classe regina che resteranno. Ma semplicemente, se io stesso dovessi correre nel 2027 come pilota titolare, avrei un grande vantaggio sugli altri. Immagina Bulega, che viene da un campionato in cui la moto, la Superbike, è abbastanza simile alla MotoGP dell'anno prossimo. E con la sua esperienza e facendo così tanti test... Sì, sento che massacrerà tutti", è stato netto anche il commentatore di DAZN.

"Farò un paragone. Ricordate quanto ero forte l'anno scorso nei posti in cui facevo wild card? Arrivavo il venerdì e dominavo. Sono stato secondo nelle FP1 qui in Austria. Grazie ai test. Passavo facilmente in Q2, direi, in ogni circuito dove avevo già corso. E quello era con la moto da 1.000cc, e tutti conoscono questa moto. Quindi immagina andare in posti dove Bulega ha già girato, dove avrà tutte le informazioni, che saranno molte. Mugello, Jerez, Misano...".

"Avrà molta esperienza. E il ragazzo è veloce. Non sono io, che sono sull'orlo del ritiro. È un pilota che è nel suo momento migliore, nel suo prime. Sarà anche un buon aiuto per i ragazzi della Ducati. Per Marc Marquez, Pedro Acosta, che avranno una moto pronta. Un pilota che porterà la moto al limite direttamente nella prima gara".

Per Marini, il 2027 sarà il "momento perfetto" per salire in MotoGP

Un altro pilota titolare che ha commentato il vantaggio che possono avere non solo Bulega, ma anche i piloti che faranno il salto dalla Moto2 alla MotoGP 2027, per il fatto che hanno già girato con le gomme Pirelli e saliranno su una moto nuova per tutta la griglia, è Luca Marini. L'italiano smetterà di essere pilota ufficiale Honda per passare alla KTM Tech3, dove avrà come compagno un rookie, l'australiano Senna Agius.

Interrogato su cosa comporti avere un nuovo compagno di box, ha detto: "Agius ha mostrato un potenziale fantastico in Moto2, con grandi risultati e sta guidando molto bene. Credo che nel 2027 i ragazzi della Moto2 avranno un vantaggio molto grande rispetto alla transizione in passato tra la categoria intermedia e la MotoGP. Quindi per tutti quelli che avranno questa grande opportunità di salire in MotoGP l'anno prossimo sarà fantastico".

"Credo che sia il momento perfetto per loro. Quindi penso che tutti si aspetteranno molto da loro fin dall'inizio, perché forse la nuova MotoGP sarà molto più vicina alla Moto2 che all'attuale MotoGP. Se fossi in Moto2, spingerei tantissimo per arrivare nella classe regina nel 2027, perché è il momento perfetto. Quindi credo che possano essere molto veloci ed essere davvero vicini ai piloti davanti fin dalla prima gara".

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogato sul fatto che tale beneficio si moltiplicherà per Bulega, ha risposto: "Certo, certo. Per quanto gli pneumatici che sta provando ora non siano ancora le mescole esatte che avremo l'anno prossimo, naturalmente sta facendo un grande lavoro con il test team Ducati. Sta provando le Pirelli e sta guidando lo sviluppo, perché credo che lo ascolteranno molto. Quindi è un buon punto per lui. Vedremo le prime gare, e come potrà essere anche il nostro livello".

"Credo che chi sarà sulla moto migliore sarà il pilota che lotterà per la vittoria. Credo che, all'inizio, la differenza maggiore arriverà dai costruttori. Se gli ingegneri hanno fatto bene il loro lavoro, allora il pilota potrà semplicemente divertirsi", ha indicato il #10.

A Marini è stata chiesta la sua opinione sul fatto se si dovrebbe permettere ai piloti titolari di fare lo Shakedown di Sepang, a causa del taglio del test collettivo e di situazioni come quella di Bulega: "La regola in questo momento è quella che è, quindi dobbiamo adattarci e fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Siamo piloti di MotoGP, e in due giorni dovremo fare tutto il lavoro, specialmente capire bene gli pneumatici e anche la moto nuova per chi cambierà costruttore, come me, come Pecco Bagnaia . Per noi sarà un po' più complicato, più difficile. Ma siamo preparati a questo, nessun problema", ha concluso.