MotoGP | Pol critico con Honda: "Non lavoriamo abbastanza duramente"

Pol Espargaro non sta vivendo il periodo migliore della sua vita sportiva. L'ex campione del mondo della Moto2 sta affrontando il suo secondo anno alla Honda nel 2022, ma i risultati non arrivano. Dopo il Gran Premio di San Marino, Pol è 17° in classifica generale, a 169 punti dal leader Fabio Quartararo.

Insieme alle scarse prestazioni della Honda, il pilota di Granollers non sta godendo di molta fortuna. Nell'ultima gara, a Misano, ha resistito solo una curva, prima che una maxicarambola ponesse fine alle sue possibilità.

Dopo la gara, Pol ha rilasciato alcune dichiarazioni dure, e non esattamente contro i rivali che lo hanno fatto cadere. Espargaro capisce che il problema deriva dalla Honda e dalla sua mancanza di miglioramenti: "Le cose non accadono per caso. Siamo partiti molto indietro, e se parti da dietro hai più problemi".

"Ovviamente la caduta non è stata colpa nostra", ha detto il catalano a motogp.com. Preferendo sottolineare una reazione a catena: "Prima Brad Binder è entrato un po' troppo veloce in curva, ma non ha fatto nulla di sbagliato, era solo aggressivo. Ma ha finito per colpire Zarco, poi Zarco ha copito Pirro e alla fine Pirro ha colpito me".

Dopo aver spiegato l'accaduto, è tornato alla carica sulla Honda. "Non possiamo lamentarci di tutto. Alla fine abbiamo concluso le qualifiche nelle ultime posizioni perché non eravamo abbastanza veloci. Questo è il problema", ha aggiunto.

"L'incidente di oggi è stato causato dalla posizione di partenza in cui ci trovavamo. Possiamo lamentarci degli altri, ma dobbiamo fare autocritica e cercare di fare meglio il sabato. Se ci qualifichiamo davanti, le gare saranno molto meno difficili".

Quando gli è stato chiesto se non potesse fare nulla per andare oltre il basso livello della RC213V, Pol è stato chiaro: "Posso spingere quanto voglio, ma se siamo lenti e la moto non funziona, cosa posso fare? Voglio essere il più veloce in griglia e sono ancora motivato come il primo giorno. Penso di essere al meglio fisicamente e mentalmente, ed è molto frustrante vedere che non si riesce a trarne il massimo".

I problemi in qualifica iniziano il venerdì, nelle sessioni di prove libere che decidono chi può accedere direttamente alla Q2. "Abbiamo provato di tutto in questo fine settimana per entrare in Q2, ma siamo sempre in bilico intorno al decimo posto e si rischia sempre. Per farlo bisogna rischiare molto. Le Ducati con un solo giro possono già entrare in Q2 e noi dobbiamo fare il giro perfetto".

Espargaro, che tornerà in KTM (nel team GasGas Tech3) il prossimo anno, ha sottolineato che devono "lavorare di più" per ribaltare la situazione. "È l'unico modo per migliorare e non lo stiamo facendo abbastanza, quanti aggiornamenti abbiamo avuto dal Qatar? Pochissimi. Anche nel test di martedì non sembra che si proveranno molte cose. Non è così che miglioreremo. E nel frattempo, vedi che gli altri rilasciano ali ogni due o tre mesi, e sono sempre più veloci", si è lamentato.