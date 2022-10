MotoGP | Pol attacca la Direzione Gara. Ma Zarco: "Azione criminale"

Carica lettore audio

Pochi minuti dopo l'inizio della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, Pol Espargaro è andato largo alla seconda curva del circuito di Sepang e, rientrando in pista, ha rischiato di scontrarsi con Johann Zarco, che ha dovuto fare una manovra evasiva per non travolgere il pilota spagnolo.

L'azione non è stata vista in diretta dalla televisione internazionale, passando completamente inosservata, ed è stato il francese a presentare un reclamo ed Espargaro a essere convocato in Direzione Gara dopo le prove per dare spiegazioni e poi tornare ad ascoltare il verdetto dei commissari: una penalità di tre posizioni in griglia per la gara di domenica.

Nelle immagini che si possono vedere su Motogp.com, l'azione appare assolutamente chiara al primo colpo d'occhio. Pol esce di pista e rientra creando una situazione davvero pericolosa che, fortunatamente, si è conclusa senza gravi conseguenze.

Tuttavia, il pilota della Honda ha voluto contestualizzare l'accaduto e, soprattutto, spiegare cosa lo ha spinto a tornare in pista così bruscamente.

"Sono piuttosto arrabbiato. Se vedete le immagini, sono sicuro che potete capire la penalità. Ma c'è un motivo per cui sono tornato in pista così velocemente e siamo quasi caduti", ha detto Pol alla fine della giornata.

Quello malese è l'unico tracciato del Campionato del Mondo a non avere zone di controllo per i track limits, per il semplice fatto che i bordi del tracciato sono in erba e nessuno va a calpestarli espressamente.

"In quel punto della pista dovrebbe esserci un'area di asfalto verniciato di verde, vicino al cordolo e fino alla fine del cordollo, che permetterebbe di ricongiungersi lentamente alla pista. In altre piste del mondo è così, ma qui c'è solo erba", ha continuato Pol.

"Dovevo evitare l'erba per non cadere e tornare in pista, per questo ho sfiorato Johann. A parte questo, era il primo giro delle FP1, tutti stavano provando la pista e come passare in quel punto", ha ricordato il pilota della Honda.

"Inoltre, il giro è stato annullato ad entrambi a causa della bandiera gialla. Se si considera tutto, sono il primo ad ammettere che non è stato bello. Non dovremmo fare questo genere di cose, ma bisogna capire l'intero quadro della storia".

La rabbia di Pol era dovuta più che altro alla scarsa accoglienza della Direzione Gara alle sue spiegazioni.

"È la stessa cosa di sempre, si prova a spiegargli che la cosa buona sarebbe ad andare sul posto per vedere se quello che dici è vero, se la zona verde finisce in un determinato momento. Avrebbero capito e non mi avrebbero penalizzato. Ma non lo fanno, non capiscono nulla e mi penalizzano di tre posizioni sulla griglia al secondo giro della FP1".

"Ho parlato con loro. Esco dalla stanza, torno 30 minuti dopo e mi dicono che mi penalizzano. Dicono che è un brutto modo di rientrare in pista, io dico che va bene, ma avete sentito quello che ho detto? Sto parlando con un muro. Dicono: 'Ti capiamo, ma è un brutto modo per tornare in pista'. È quello che è", si è rassegnato il pilota della Honda.

La sintesi è che Pol capisce che si è trattato di un'azione sbagliata, ma che era giustificata dal disegno della pista e, quindi, non ritiene giusta la penalità.

"Sono sicuro che non lo sia stato. La manovra non è stata piacevole. Non era bella, non piace neanche a me. Ma per capire la manovra bisogna capire cosa è successo. Gliel'ho spiegato, gli ho detto che ero colpevole. Ok, ma se gli spiego cosa è successo? Dovrebbero almeno andare sul posto e verificare se ho ragione o se sto mentendo. Non vanno a quella velocità su una moto da MotoGP, quindi dovrebbero ascoltare un po' di più quello che i piloti hanno da dire. È una lamentela che faccio, tutti ci lamentiamo con il comitato per la sicurezza ma non ci ascoltano".

Logicamente, la prospettiva di Johann Zarco è agli antipodi di quella di Espargaro, il francese si è "scaldato" per la manovra e si è spinto fino a definirla "criminale".

"C'è mancato poco! L'ho visto andare lungo, ma non mi aspettavo che tornasse in pista come ha fatto", ha spiegato il francese a fine giornata.

"Ero in un giro in cui stavo cercando di fare bene e ho dovuto chiudere l'acceleratore per evitarlo. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a queste situazioni, perché so alcune persone definirebbero criminale questo comportamento, quindi non potevo dire 'su questo chiudiamo un occhio', perché avevo anche paura", si è giustificato Zarco per aver presentato il reclamo alla Direzione Gara.