MotoGP, Pirro: "In Austria per una progressione costante"

L'infortunio di Pecco Bagnaia, nel primo turno di prove libere del GP di Brno, costringerà il pilota Ducati Pramac, ad una convalescenza, che lo terrà fuori almeno i prossimi due Gran Premi, anche se il rientro alla prima di Misano non sembra affatto scontato.

C'è rammarico in casa Ducati, proprio adesso che Bagnaia aveva trovato il giusto feeling con la desmosedici GP e i piloti ufficiali faticano a trovare il ritmo per le zone alte della classifica.

Nei prossimi due Gran Premi in Austria, sarà Michele Pirro a sostituire Bagnaia sulla Ducati del team Pramac, su un tracciato che sulla carta dovrebbe essere favorevole, anche se il condizionale è d'obbligo in questo mondiale senza certezze, a cui si aggiunge l'incognita meteo.

"Auguro a Pecco un rapido recupero che gli permetta di tornare nella migliore condizione per competere ai massimi livelli, come ha dimostrato di poter fare", ha detto Pirro.

"Vado in Austria per dare il mio contributo al team Pramac e a Ducati con l'obiettivo di interpretare i prossimi due weekend in progressione, poiché non partecipo ad un Gran Premio di MotoGP da novembre 2019".

"Sarà un periodo impegnativo in cui sarà necessario gestire le energie e farsi trovare pronti per dare il massimo... come sempre!"

