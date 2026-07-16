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MotoGP | Pirelli spiega perché manterrà la controversa regola delle pressioni nel 2027

Nonostante l'arrivo di un nuovo fornitore di pneumatici a partire dalla prossima stagione, la controversa regola delle pressioni introdotta tre anni fa resterà in vigore anche nella nuova era della MotoGP.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Modificato:
Pirelli 2027 prototype tyre

Lo scorso 2 luglio, la Honda salutava in un post sui suoi social network Joan Mir, che a fine stagione concluderà la sua tappa di quattro anni con HRC per passare al Gresini Racing. Nel post, il costruttore di Tokyo scriveva: "Tre podi e il tuo spirito da campione brillano di luce propria come i momenti salienti".

Basta fare una ricerca nelle statistiche del campionato per verificare che Mir, con Honda, ha ottenuto solo due podi, in Giappone e in Malesia lo scorso anno.

Ma se cerchiamo un po' nella memoria, ricorderemo che il maiorchino è salito sul podio del GP di Catalogna di quest'anno, chiudendo secondo. Tuttavia, nei risultati, compare 13°.

Che cosa è successo? Più di un'ora dopo le celebrazioni sul podio, il Stewards Panel ha annunciato che Mir aveva violato la norma sulle pressioni degli pneumatici, infliggendogli una dura sanzione. Lo stesso è successo con Maverick Vinales l'anno scorso, quando ha chiuso secondo in Qatar e più di un'ora dopo è stato retrocesso dal podio per lo stesso motivo.

El podio fantasma del que fue desposeído Joan Mir en Barcelona por la presión de los neumáticos

El podio fantasma del que fue desposeído Joan Mir en Barcelona por la presión de los neumáticos

Foto de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Una situazione che, evidentemente, offusca l'immagine del campionatoe che, visto il post di Honda, non lascia troppo contenti i team e, tantomeno, piloti e tifosi.

Da quando è stata implementata nel 2023, la regola sulle pressioni degli pneumatici in MotoGP non ha smesso di generare polemiche e tutti si aspettavano che, con il cambio di fornitore di pneumatici nel 2027, Pirelli avrebbe smesso di applicarla, una voce che il costruttore italiano smentisce.

"Abbiamo sempre detto che l'avremmo mantenuta, non so da dove sia uscito il contrario", spiega Giorgio Barbier, Direttore Competizione Moto di Pirelli, in una conversazione esclusiva con Motorsport.com.

"Dobbiamo avere molto rispetto per l'attuale fornitore della MotoGP (Michelin). Se dopo undici anni ha costruito una regola, insieme a Dorna, perché pensa che girare con pressioni basse possa costituire un pericolo, io non posso dire che quel pericolo non esista. Perché non conosco ancora a fondo le MotoGP", continua il dirigente italiano.

"Da cosa deriva questo surriscaldamento degli pneumatici anteriori? Probabilmente dall'aerodinamica, dai dischi in carbonio, dal fatto di avere diverse moto che girano in scia con aerodinamiche che scaldano molto lo pneumatico anteriore di chi sta dietro. E questa è una condizione che non ho in Superbike. Né è una situazione che posso provare in Moto2", in riferimento al fatto che Pirelli è il fornitore di entrambi i campionati. "Quindi, non posso affermare che Pirelli non avrà affatto questo problema".

Giorgio Barbier, Director de Competición de Motos de Pirelli, conversa con Marc Márquez en Brno

Giorgio Barbier, Director de Competición de Motos de Pirelli, conversa con Marc Márquez en Brno

Foto de: Pirelli

La regola obbliga i piloti a mantenere la pressione della ruota anteriore sopra 1,80 bar (1,68 la posteriore) per il 60% dei giri nelle gare del Gran Premio; e per il 30% nelle sprint, con sanzioni per mancato rispetto di 16 e 8 secondi, rispettivamente.

"È chiaro che noi abbiamo un'altra costruzione, altri materiali, altre pressioni di esercizio. Io non credo che una Pirelli funzioni meglio a 1,4 che a 2,0 bar. Pertanto, probabilmente non avremo questo tipo di problema", prevede Barbier.

"Ma se lo mettiamo in relazione con quali sono le pressioni corrette per Pirelli, bisognerà vedere se questo diventa un problema quando si scende sotto quel range. Quindi,per il momento, manterremo il regolamento sperando di non doverlo applicare. Poi decideremo se modificarlo o eliminarlo".

Un'altra differenza è che, a priori, i Pirelli sembrano essere pneumatici più stabili di fronte ai cambiamenti.

"Una cosa la vedo: l'attuale fornitore ha una sensibilità al cambio di pressione molto importante. Se si supera un certo livello, si corre un grande rischio", valuta.

"Con i nostri pneumatici abbiamo una finestra di lavoro delle pressioni piuttosto ampia. Il costruttore può scegliere. Il comportamento dello pneumatico non cambia troppo tra una pressione e l'altra", conclude Barbier, che ammette che l'immagine negativa di vedere come, un'ora dopo la conclusione di una gara, un pilota venga retrocesso dal podio è qualcosa che "non possiamo continuare a vedere".

Nel caso te lo fossi perso:

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