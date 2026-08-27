MotoGP | Pirelli consegna un nuovo lotto di pneumatici 2027 con contrassegni colorati come in F1

Il produttore italiano Pirelli diventerà la prossima stagione il fornitore unico della MotoGP, sostituendo Michelin, che lo è stato dal 2016 fino alla fine di quest'anno. Questo cambiamento sarà, sicuramente, uno dei punti più rilevanti del nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2027, quando i prototipi della MotoGP passeranno a 850cc, spariranno gli abbassatori, verrà ridotta l'aerodinamica ed il carburante diventerà al 100% di origine non fossile.

Per Pirelli, che fornisce già pneumatici alle classi Moto3 e Moto2 dal 2024, la sfida è iniziata più di un anno fa, nel marzo 2025, quando è stato annunciato che sarebbe diventata il nuovo fornitore della classe regina.

Da allora, il produttore italiano ha lavorato duramente sulla sua gamma di pneumatici, di cui ha effettuato una prima consegna ai cinque costruttori della MotoGP (Ducati, Aprilia, KTM, Honda e Yamaha) alla fine del 2025.

Pirelli ha entregado este jueves un nuevo loto de neumáticos a los fabricantes de MotoGP, el tercero Foto de: Motorsport.com

Dopo aver ricevuto i primi commenti dei team, Pirelli ha approfondito lo sviluppo del suo catalogo, consegnando un secondo set di 80 pneumatici a ciascun costruttore durante lo scorso GP di Spagna, a Jerez, come già spiegato da Motorsport.com.

Ora, quattro mesi dopo, Pirelli si è spostata a MotorLand, dove questo fine settimana si disputa il GP di Aragon, consegnando una nuova partita di 400 unità, 80 per ciascun costruttore, con le quali dovranno già completare i loro test prima del primo test pre-stagionale 2027, che si terrà il 1° dicembre a Valencia.

Colori come in F1

La grande novità di questo nuovo pacchetto di pneumatici che Pirelli ha consegnato ai team è che avranno una gamma di colori, una linea sul fianco, come in Formula 1, altra categoria in cui il produttore italiano è fornitore unico.

Ogni mescola, morbida, dura o media, e ogni tipo di pneumatico, da asciutto, da bagnato o intermedio, si distinguerà per un colore diverso.

Cada fabricante ha recibido 80 nuevas unidades de diferentes modelos de neumáticos Pirelli Foto de: Motorsport.com

In F1, per esempio, il colore rosso è associato alla mescola morbida, il giallo alla media e il bianco alla dura; mentre la linea blu distingue lo pneumatico da pioggia e quella verde l'intermedio, una mescola quest'ultima che tornerà in MotoGP dopo che Michelin l'aveva eliminata dalla sua dotazione nel 2017.

La consegna degli pneumatici, effettuata questo giovedì ad Aragon, è riservata solo ai costruttori, che finora sono stati gli unici ad aver sviluppato le mescole Pirelli nei test privati, e nella giornata di test ufficiale svolta dopo il GP della Repubblica Ceca, a Brno, con i piloti titolari, lo scorso 22 giugno.

Cada neumático lucirá una tira de color en función de su compuesto Foto de: Motorsport.com

Tuttavia, lunedì 21 settembre, in Austria, si svolgerà un altro test che sarà aperto a tutti i team, anche quelli privati, che riceveranno gli pneumatici dalla rispettiva Casa.

Nel test ufficiale di Valencia, il martedì dopo la fine della stagione, Pirelli fornirà gli pneumatici a tutti i team della MotoGP, che disporranno del catalogo completo 2027 per poterlo provare.