MotoGP | Pioggia improvvisa: si potrà cambiare moto nel giro di ricognizione

Se la pioggia inizia poco prima di una gara dichiarata asciutta, i piloti d’ora in poi potranno rientrare dopo il giro di ricognizione per cambiare pneumatici o moto, senza subire penalizzazioni.

Sulla scia di una richiesta unanime da parte dei team e con effetto immediato a partire dal Gran Premio Petronas della Malesia, la Direzione Gara potrà esporre la bandiera bianca durante il giro di ricognizione. La bandiera bianca viene utilizzata per segnalare ai piloti che possono entrare ai box per cambiare moto in caso di pioggia durante una gara dichiarata asciutta.

D’ora in avanti, se la bandiera bianca verrà esposta durante il giro di ricognizione, i piloti potranno entrare in pitlane alla fine del giro di ricognizione per cambiare gli pneumatici e montare quelli adatti alle condizioni atmosferiche, oppure per cambiare moto come in un flag-to-flag. Ripartiranno poi dalla pitlane senza ricevere una penalità (Ride Through).

La bandiera bianca sarà esposta nel giro di ricognizione solo se piove e la gara era stata dichiarata asciutta.

Se la gara era già stata dichiarata bagnata, la bandiera bianca non verrà esposta. I piloti che sceglieranno quindi di entrare in pitlane per passare alle gomme slick riceveranno dunque una penalità (Ride Through), visto che non ci sono problemi di sicurezza con le gomme da bagnato quando la pista si va asciugando.