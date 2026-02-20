MotoGP | Piloti spiaciuti per l'addio a Phillip Island, ma "aperti" al cittadino di Adelaide

Il Mondiale MotoGP sta vivendo un vero e proprio terremoto nelle ultime ore, dopo la conferma che il campionato non farà più tappa a Phillip Island, uno dei suoi luoghi più iconici ed emblematici, a partire dal 2027. Il Gran Premio d'Australia di quest'anno sarà l'ultimo che si disputerà sul circuito situato sulle rive del Mar di Tasmania, prima di affrontare un cambiamento storico per questo sport: l'arrivo di un tracciato cittadino.

Il campionato affronterà la sua prima grande decisione dopo l'arrivo di Liberty Media con il trasferimento al circuito di Adelaide, uno dei più importanti circuiti australiani di Supercars, che ha già ospitato la Formula 1 tra il 1985 e il 1995. Questa sarà una novità per la MotoGP, poiché nell'era moderna il Campionato del Mondo di Motociclismo non ha dovuto visitare i circuiti cittadini che un tempo erano più comuni (il più vicino è Mandalika, il tracciato indonesiano classificato come "semiurbano", per la creazione di un resort intorno alla pista che non è stato completato).

Dopo la presentazione dell'evento giovedì scorso, sono sorte molte domande tra gli appassionati riguardo alla sicurezza di correre su un circuito cittadino, con le limitazioni in termini di vie di fuga che ciò comporta. Al loro arrivo a Buriram per i test in Thailandia di questo fine settimana, che chiudono la pre-stagione 2026, i piloti della classe regina sono stati interrogati senza eccezioni sulla questione di Adelaide. I piloti hanno lamentato soprattutto la perdita di Phillip Island, ma si sono mostrati aperti all'idea di correre su un circuito urbano, a condizione che sia garantita la loro sicurezza, come è logico.

Forse il pilota più favorevole è stato Pedro Acosta, grande amante del TT dell'Isola di Man: "Una gara su un circuito cittadino suona piuttosto bene, sapendo che adoro l'Isola di Man. Ma ci sono molte persone che prima odiavano quella gara, direi, quindi è piuttosto strano. Alla fine, credo che Phillip Island sia l'unica pista leggendaria rimasta in calendario, un circuito 'old style'. È piuttosto triste perderla e vedere che molti circuiti potrebbero essere esclusi dal calendario", ha detto.

Dall'altra parte c'è Enea Bastianini che considera pesante perdere Phillip Island: "Provare una pista nuova è sempre interessante. Ma questa volta, con Phillip Island, stiamo parlando di una pista speciale, credo, per tutti i piloti. È un circuito molto veloce, e lo sarà anche quest'anno, perché abbiamo ancora un Gran Premio da disputare lì. Ad essere sinceri, Phillip Island può essere un po' pericoloso, ha molte curve veloci. E probabilmente quando cadi lì è difficile, ma va bene, in casi come questo lo accettiamo. Ma, in ogni caso, lasciare Phillip Island è una perdita enorme".

Circuito di Phillip Island Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Preoccupato per la sicurezza, Marco Bezzecchi è certo che la MotoGP e la FIM faranno tutto il possibile per garantire il rispetto dei moderni standard e che la sua integrità non correrà alcun pericolo: "Sono sicuro che hanno tenuto conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, per così dire. Sanno che corriamo già molti rischi sui circuiti normali, quindi sono sicuro che prenderanno tutte le precauzioni necessarie. E andrà tutto bene".

Alla Ducati, un Fabio Di Giannantonio scontento è rimasto colpito dalla perdita di una pista storica e crede che si potrebbe continuare ad andare a Phillip Island, ma fa appello ai suoi compagni di griglia affinché siano di mentalità aperta: "Che peccato. Perdere Phillip Island è come un pugno al cuore, per così dire. Credo che sia il circuito più bello del mondo. Continuo a credere che possiamo fare qualcosa per continuare a correre lì, perché penso che la MotoGP meriti un circuito come questo. Senza dubbio, è una pista diversa in termini di vie di fuga e anche in termini di paddock. Ma è anche molto emblematica e particolare, quindi, onestamente, se devo dire che sono contento che sia scomparsa dal calendario, beh , no, non sono contento".

"Ma vediamo, sarà una nuova avventura per la MotoGP cercare di costruire un circuito in una città. Sarà interessante vedere come lo faranno, soprattutto per quanto riguarda l'asfalto, dove sono i tombini, le linee bianche e tutte quelle cose... Sarà interessante vedere la conversione di un asfalto urbano, di una strada, in un circuito. Ma sì, sono contento che la MotoGP stia cercando di creare nuove sfide, nuovi concetti, cercando di essere il più vicino possibile ai tifosi. Quindi, vedremo. Dobbiamo essere aperti".

Raul Fernandez sarà uno degli ultimi vincitori a Phillip Island, avendo ottenuto la sua prima affermazione nella classe regina nel GP d'Australia 2025. Con l'arrivo di Liberty Media, il madrileno ha paragonato la situazione della MotoGP a quella della F1, anch'essa controllata dagli americani, e pensa che questo cambiamento sia qualcosa che i piloti devono affrontare affinché la principale categoria del motociclismo cresca ancora di più in tutto il mondo.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto di: Martin Keep / AFP via Getty Images

"Per il resto della mia vita non avrò alcun rimorso nel voler vincere a Phillip Island. Ma, in ogni caso, penso che sia una decisione che non possiamo controllare. Se guardiamo alla Formula 1 in passato, a come hanno eliminato molte cose per questo tipo di motivi, penso che la MotoGP stia andando nella giusta direzione. Se guardiamo anche all'evento di presentazione che abbiamo fatto a Kuala Lumpur, penso che abbiano fatto un ottimo lavoro".

"Sono molto d'accordo con questo tipo di cose. A volte è piuttosto difficile per noi, perché abbiamo molte cose da fare, ma credo che se vogliamo che il nostro sport diventi sempre più grande, dobbiamo fare questo tipo di cose, quindi sono contento. Vedremo, perché la prima cosa che dobbiamo considerare è la sicurezza per noi. E se la pista è sicura, non mi importa dove andiamo. Voglio dire, se è qualcosa di meglio per lo sport, andrà bene per noi. Inoltre, non so dove sarò né cosa farò nel 2027, quindi... Comunque, penso che sia una buona cosa, perché sono un pilota di MotoGP, ma anche perché amo questo sport. Quindi, se è un bene per lo sport, ne sarò felice".

Maverick Vinales pensa che la griglia della MotoGP debba affrontare questa notizia con un tono positivo: "Ovviamente, Phillip Island è un circuito bellissimo, dove tutti i piloti amano guidare, ma se il campionato cambia, sicuramente c'è un motivo. Dobbiamo capire il campionato e gli organizzatori, che cercano sempre il meglio per noi e per lo spettacolo. Non ho ancora parlato con i responsabili del Mondiale, ma ci devono essere diverse ragioni dietro a tutto questo, e cercheremo di ascoltare, e alla fine avremo una risposta. Quindi, se dovremo andare su un altro circuito, ci andremo comunque, quindi bisogna affrontarlo in modo positivo".

Infine, Franco Morbidelli è fiducioso riguardo a ciò che può significare correre ad Adelaide: "Mi dispiace molto che Phillip Island scomparirà dal calendario a partire dal 2027. Perché è un posto meraviglioso da visitare e dove correre. E il circuito a sé, se non è il più bello, è sicuramente uno dei più belli della storia. Sono anche entusiasta di questa nuova iniziativa del campionato (il circuito cittadino di Adelaide). Vediamo come andrà. Sono emozionato e fiducioso", ha concluso.