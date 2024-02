MotoGP | Piloti frustrati per le poche gomme ideali per Sepang

I test sono molto limitati nella MotoGP attuale. A parte i test pre-stagionali e alcuni programmati dopo weekend di gara, i marchi europei presenti sulla griglia di partenza possono provare con i loro collaudatori solo in tre circuiti pre-approvati.

Yamaha e Honda hanno più libertà grazie al nuovo sistema di concessioni, potendo girare in tutti i circuiti del calendario e con i loro piloti abituali, ma rimangono alcuni limiti.

Le concessioni limitano anche il numero di pneumatici disponibili per i test durante l'anno. Ducati ne ha 170, mentre i marchi giapponesi ne hanno 260, il che limita anche la guida, come hanno affermato diversi piloti durante i test di Sepang.

Nel primo giorno in Malesia, Pecco Bagnaia ha visto compromessa gran parte della sua giornata a causa di una caduta al mattino. "Le gomme che montavo si sono raffreddate e quando le ho scaldate non hanno funzionato come mi aspettavo", ha lamentato l'italiano, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Da parte sua, Brad Binder ha ritenuto che il numero di pneumatici che aveva a disposizione per la settimana fosse troppo restrittiva. "Si possono fare solo 24 giri con le gomme, e quando queste vanno male dopo 15 giri si perde tempo negli ultimi dieci. Abbiamo due set di pneumatici che funzionano (quelli più morbidi, più adatti a Sepang, ndr), quindi è difficile", ha spiegato il pilota della KTM.

"L'anno scorso abbiamo iniziato con le medie e abbiamo usato le morbide in entrambe le gare. Con la morbida si fanno forse 15 giri buoni, ma poi il degrado è enorme. Martedì l'ho trovato frustrante, non abbiamo più fatto test, non abbiamo più girato molto, siamo talmente limitati con le gomme che siamo rimasti seduti nel box ad aspettare".

Anche Alex Rins si è sentito limitato nella guida a causa del numero limitato di mescole disponibili. Il nuovo pilota della Yamaha ha dovuto utilizzare pneumatici a volte troppo usurati, rendendo impossibile modificare il suo programma di test per la necessità di conservare le gomme per il resto del test.

"Alla fine abbiamo usato gomme da 26 giri", ha detto lo spagnolo dopo la sua prima giornata in Malesia. "Il problema è che, per risparmiare uno pneumatico per il long run dell'ultimo giorno, e anche se volevamo avere tre pneumatici per il secondo giorno, abbiamo dovuto fare molti giri con la media posteriore e la morbida anteriore, il che è davvero pessimo per queste condizioni. Quindi non c'è stato nessun time attack.