MotoGP | Piccolo intervento al mignolo sinistro per Di Giannantonio, che sarà regolarmente a Brno

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Il pilota della Pertamina Enduro VR46 si è sottoposto ad una medicazione chirurgica al dito per l'escoriazione con cui conviveva ormai dal Gran Premio di Catalogna, ma questo non impatterà sulla sua presenza in Repubblica Ceca.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Fabio Di Giannantonio è l'unico ad aver visto la bandiera a scacchi tra i piloti che domenica scorsa sono rimasti coinvolti nella maxi carambola innnescata da Jorge Martin alla prima curva del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, ripartendo dal fondo del gruppo e chiudendo 12°.

Nonostante questo, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ieri pomeriggio è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico, che però non ha nulla a che vedere con quanto accaduto al Balaton Park.

Dalla gara di Barcellona, nella quale aveva conquistato il suo secondo successo in carriera nella classe regina, il romano convive infatti con una brutta escoriazione al mignolo della mano sinistra, che si era procurato nell'incidente che aveva portato alla prima bandiera rossa del Gran Premio di Catalogna, quello di Alex Marquez.

La sua Ducati, infatti, era stata colpita dalla ruota anteriore e da una parte della forcella di quella del pilota del Gresini Racing, che si era divelta dal resto della moto. Non è stato questo impatto però a provocargli il problema al dito, ma la caduta successiva, nella quale la sua mano è rimasta sotto al manubrio.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo aver corso sul fastidio sia al Mugello che in Ungheria, ora "Diggia" si è sottoposto ad un trattamento per cercare di migliorare la situazione, come ha spiegato la squadra di Tavullia con un breve comunicato rilasciato nel pomeriggio di martedì, aggiungendo che comunque la settimana prossima sarà regolarmente a Brno.

"Fabio Di Giannantonio è stato sottoposto ieri pomeriggio a una medicazione chirurgica del derma del quinto dito della mano sinistra presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma", spiega la nota.

"L'intervento è stato eseguito dal dottor Ornelli con l’obiettivo di trattare la lesione riportata nell’incidente avvenuto durante la gara a Barcellona".

"Il piano di recupero prevede che il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team prenderà parte regolarmente al GP della Repubblica Ceca della prossima settimana", ha concluso.

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