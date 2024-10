MotoGP | Phillip Island, Prove: Marquez nel tris GP23, Bagnaia 5° dietro a Martin

E' successo veramente di tutto nel venerdì del Gran Premio d'Australia di MotoGP. Dopo una prima sessione di prove libere cancellata a causa del maltempo, i piloti hanno potuto usufruire della pista asciutta per il turno pomeridiano, quello che ha deciso l'elenco dei qualificati direttamente alla Q2.

Una sessione che inizialmente era stata portata alla durata di un'ora e mezza per provare a recuperare almeno parte del tempo perso in mattinata. Dopo un consulto con i piloti, però, è stato deciso di tornare alla tradizionale durata di 60 minuti, perché 80 sarebbero stati troppo su una pista molto fisica come quella australiana. E' chiaro però che nell'ottica di raccogliere dati sul nuovo asfalto qualche minuto in più avrebbe fatto comodo. Tra le altre cose, bisogna segnalare anche una breve bandiera rossa, dovuta ad un'invasione di pista da parte di un'oca.

Anche se c'era chi aveva ipotizzato che le caratteristiche di Phillip Island avrebbero permesso alla concorrenza di dare fastidio alle Ducati, il verdetto di oggi è molto lontano da questo scenario, perché davanti a tutti ci sono ben cinque Desmosedici GP. E la cosa interessante è che a capitanare il trenino sono le GP23.

Il più veloce è stato Marc Marquez, che tra la prevalenza di curve a sinistra e la necessità di adattarsi rapidamente alle condizioni ci ha letteralmente sguazzato. Il pilota del Gresini Racing alla fine ha fermato il cronometro su un tempo di 1'27"770, a solo mezzo secondo dal record della pista. Anche il fratello Alex con la moto gemella e Marco Bezzecchi con quella Pertamina Enduro VR46 però non sono stati tanto da meno, chiudendo rispettivamente a 102 e a 188 millesimi.

In quarta posizione c'è il leader del Mondiale Jorge Martin, che ha avuto un inizio di giornata abbastanza travagliato, finendo subito ruote all'aria alla curva 4 per evitare di tamponare Fabio Quartararo. Il pilota del Prima Pramac Racing però non ha perso la calma e ha scalato la classifica con la sua GP24, chiudendo a 197 millesimi da Marquez nonostante abbia perso il secondo time attack a causa delle bandiere gialle e del brivido di una lepre che gli ha attraversato la pista.

Non è stata una sessione semplicissima neppure per Pecco Bagnaia, che ha avuto delle difficoltà di messa a punto sulla sua Ducati. Il campione del mondo in carica è rientrato ai box diverse volte per apportare delle modifiche e non è mai parso completamente soddisfatto, ma alla fine è riuscito a piazzare la zampata che lo ha portato al quinto posto a 243 millesimi e quindi direttamente in Q2. Fase decisiva della qualifica che si sono già guadagnati anche Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, che sono in ottava e nona posizione. E' stato beffato invece dalle bandiere gialle Enea Bastianini, che si ritrova 16° senza essere riuscito a fare un time attack vero e proprio. E questo potrebbe complicare non poco il suo weekend.

La palma di primo degli "altri" se l'è presa Maverick Vinales, autore del sesto tempo in 1'28"160, al quale va il merito di essere l'unico ad essere stato competitivo con l'Aprilia. Le altre RS-GP, infatti, sono tutte in coda al gruppo con Aleix Espargaro 18° ad un secondo e le due del Trackhouse Racing a chiudere la classifica con Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire l'infortunato Miguel Oliveira e caduto alla curva 1, e Raul Fernandez.

C'è anche una KTM tra le moto che si sono guadagnate un pass per la Q2, con Brad Binder che ha messo a referto il settimo tempo, anche se distanziato di quasi mezzo secondo. Se non altro, a differenza dei compagni di marchio, il sudafricano è stato lontano dai guai: Pedro Acosta dovrà passare dalla Q1 a causa di una caduta alla curva 4 nel finale che lo ha relegato al 13° posto, alle spalle anche del padrone di casa Jack Miller, scivolato per ben due volte, prima alla curva 4 e poi alla curva 6.

L'ultimo slot per la Q2 se lo è preso una Yamaha, ma a sorpresa è stata quella di Alex Rins. Il pilota spagnolo è riuscito a piazzare una bella zampata praticamente a tempo scaduto per portarsi decimo e beffare di appena 15 millesimi il compagno Fabio Quartararo. L'extragrip del nuovo asfalto comunque sembra aver aiutato le M1 meno di quanto avrebbe sperato "El Diablo".

Dopo aver stupito portandosi nella top 10 anticipando la gomma nuova, le Honda alla fine sono tornate un po' dove ce le saremmo aspettate. La migliore delle RC213V è stata infatti quella di Johann Zarco, autore del 14° tempo. Bisogna scendere fino al 19° per trovare invece il neopapà Luca Marini, che segue anche il compagno di box Joan Mir, che invece è 17°.