MotoGP | Phillip Island, Prove: le KTM volano, Bagnaia ancora in Q1

Ci risiamo. Per Pecco Bagnaia si prospetta un altro weekend in salita dopo quello di Mandalika. Anche a Phillip Island, infatti, il leader della classifica iridata non è riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2, ritrovandosi solamente 11° alla conclusione della seconda sessione del venerdì del Gran Premio d'Australia.

Il pilota della Ducati ha lavorato molto a lungo con la gomma media al posteriore, che in caso di asciutto dovrebbe essere la scelta quasi obbligata per la gara lunga, ma quando poi nel finale è passato alla soft per il time attack le cose non sono andate come avrebbe sperato. Con un crono di 1'28"642, staccato di poco meno di sette decimi dal miglior tempo, si è infatti ritrovato fuori dal segmento decisivo della qualifica per 186 millesimi.

Il suo rivale nella corsa al titolo, lo spagnolo Jorge Martin, invece ha staccato il pass per la Q2 senza troppi patemi. Anzi, se nel finale non si fosse trovato proprio dietro a Pecco, avrebbe anche potuto fare il primo tempo. Non è chiaro se la sua fosse una tattica volta a mettere pressione al piemontese o a studiare l'avversario, però non gli ha permesso di migliorarsi, chiudendo con il quarto tempo, a poco meno di tre decimi dalla vetta.

In una situazione di questo tipo, era quasi inevitabile partire dai due contendenti al titolo, ma non si può non parlare di un venerdì a dir poco strepitoso per le KTM, che hanno monopolizzato le prime due posizioni. Brad Binder è arrivato ad un paio di decimi dal record assoluto del tracciato australiano, risultando l'unico capace di infrangere la barriera dell'1'28" con il suo 1'27"943.

L'aria di casa però sembra aver fatto molto bene anche a Jack Miller, che si è infilato subito alle sue spalle con un distacco di 148 millesimi. Ma che le RC16 siano particolarmente a loro agio su questa pista lo conferma anche il quinto tempo di quella griffata GasGas Tech3 affidata a Pol Espargaro, per la prima volta così vicino alle posizioni che contano in un time attack dopo il grave infortunio di Portimao.

Detto dell'armata austriaca e del quarto tempo di Martin, nelle primissime posizioni si è infilata anche l'Aprilia di Maverick Vinales, terzo a 296 millesimi. Il pilota di Roses dovrà essere necessariamente uno degli osservati speciali del weekend, perché fin qui è stato probabilmente quello che ha mostrato il passo più interessante. In Q2 poi c'è anche la RS-GP gemella del compagno di squadra Aleix Espargaro, fin qui però meno brillante ed accreditato del nono tempo a poco più di mezzo secondo.

Fa specie però che in una giornata in cui Bagnaia ha mancato nuovamente la Q2, siano comunque cinque le Ducati che invece vi hanno accesso. Oltre a quella di Martin, infatti il terzetto tutto tricolore composto da Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini occupa le posizioni comprese tra la sesta e l'ottava. Ma anche Johann Zarco ha dato una mano al compagno di squadra, perché è stato proprio lui a staccare il decimo tempo facendo fuori Bagnaia.

Proprio come nella FP1, si sono confermate in evidente difficoltà le moto giapponesi, perché la prima è la Honda di Alex Rins, che occupa solamente la 12° posizione. Bisogna scendere fino alla 16° per trovare la RC213V di Marc Marquez, proprio come stamani caduto di nuovo alla curva 10 ed anche autore di un salvataggio da brivido nello stesso punto.

Nella sua scia c'è la Yamaha di Fabio Quartararo, ma va detto che "El Diablo" avrebbe potuto avere miglior fortuna se all'ultimo giro non fosse stato palesemente ostacolato da Augusto Fernandez, 13°, che procedeva lentamente in traiettoria. Non a caso, lo spagnolo della GasGas Tech3 è immediatamente finito sotto investigazione per l'episodio.

Tra quelli che dovranno passare dalla Q1 purtroppo ci sono poi anche Luca Marini, che rispetto a Mandalika sta faticando di più con la clavicola che si era fratturato in India ed è 19°, ed un Franco Morbidelli che si ritrova a chiudere il gruppo in 22° ed ultima posizione, staccato di quasi due secondi dalla vetta con la seconda Yamaha.