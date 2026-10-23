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MotoGP | Phillip Island, Prove: Bezzecchi al top con quattro Aprilia nella top 5, Marquez si infila 3°

Le moto della Casa di Noale si mostrano in grande spolvero nel venerdì australiano, con il riminese in vetta dopo un brivido con Alex Marquez nelle prime fasi del turno, seguito da Raul Fernandez. Marc Marquez comunque piazza la sua Ducati al terzo posto ed è quindi davanti a Martin, che è quinto. Q2 anche per Bastianini e Di Giannantonio.

Matteo Nugnes

Modificato: 23 ott 2026, 05:35

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Robert Cianflone / Getty Images

Le Aprilia si sono mostrate in grande spolvero nella sessione pomeridiana del venerdì del Gran Premio d'Australia di MotoGP, andando ad occupare ben quattro delle prime cinque posizioni, anche se le RS-GP devono fare i conti con il "solito" Marc Marquez, che è stato l'unico capace di andare ad infilare una Ducati nel gruppetto di testa.

Il più veloce alla fine è stato Marco Bezzecchi, che quando è stato il momento di andare a fare il time attack è stato capace di firmare un crono di 1'26"775, arrivando a poco più di tre decimi dal record del tracciato di Phillip Island.

Nelle prime fasi del turno, il riminese ha vissuto anche un bel brivido, perché in uscita dalla curva 3 la sua linea si è incrociata con quella di Alex Marquez che lo precedeva e tra i due c'è stato un contatto, che si è concluso con la caduta di Bezzecchi alla curva 4, fortunatamente senza conseguenze. L'episodio è stato anche messo sotto investigazione, ma poi i commissari lo hanno archiviato rapidamente come normale incidente di gara.

Alle sue spalle, staccato di appena 72 millesimi, troviamo un Raul Fernandez che quindi in questo momento sembra essere più forte del dolore alla mano destra, nonostante debba ancora convivere con le due dita fratturate a Mandalika. Il pilota del Trackhouse Racing, tuttavia, pare particolarmente a suo agio sulla pista che lo scorso anno gli ha regalato il primo successo in carriera in MotoGP.

Come detto, Marc Marquez è l'unico che è riuscito ad infilarsi nel gruppetto della Casa di Noale, piazzando la sua Ducati al terzo posto, staccato di 126 millesimi dal crono di Bezzecchi. Il nove volte iridato è stato probabilmente quello che è riuscito ad avere il rendimento più costante con le gomme usate, anche se è un qualcosa che potrebbe anche non portargli alcun tipo di vantaggio se domani e domenica dovesse piovere come da previsioni.

Curiosamente, Ai Ogura ha fatto segnare lo stesso tempo al millesimo rispetto al #93, chiudendo quarto con l'Aprilia del Trackhouse Racing e precedendo quella del leader iridato Jorge Martin, che per il momento sembra essere l'anello debole tra i portacolori della Casa di Noale. Bisogna ricordare però che lo scorso anno non aveva corso a Phillip Island, quindi per lui si tratta della prima volta su questa pista con la RS-GP.

In sesta posizione c'è Alex Marquez. Dopo l'episodio ad inizio turno, il pilota del Gresini Racing si è reso protagonista di un'altra scivolata alla curva 4 nel finale, avvenuta tra l'altro quando aveva fatto segnare un "casco rosso" al T1. Dietro di lui c'è una delle sorprese di giornata, ovvero Enea Bastianini, che non solo è riuscito a staccare il pass per la Q2, ma lo ha fatto da miglior pilota KTM, precedendo di 26 millesimi Pedro Acosta.

C'è spazio anche per la Honda in Q2, con il rookie Diogo Moreira che ha staccato il nono tempo per i colori del Team LCR, mentre l'ultimo ad essersi guadagnato l'accesso diretto è Fabio Di Giannantonio, che però non è parso particolarmente brillante con la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46, ritrovandosi distanziato di ben 756 millesimi dal miglior tempo di Bezzecchi.

Bisogna scendere fino al 12° posto invece per trovare la prima delle Yamaha, che è quella dell'idolo locale Jack Miller. Il pilota del Prima Pramac Racing ha anche provocato una bandiera rossa nei primi minuti del turno, perché è caduto alla curva 6 e poi è rientrato in pista seminando ghiaia un po' ovunque. Poco più tardi ne abbiamo avuta una seconda, quando è entrato in pista un wallaby, ovvero un canguro di piccola taglia. Cosa che non è affatto inusuale a Phillip Island.

Spiace vedere due campioni del calibro di Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo ancora una volta in grande difficoltà. Il ducatista si ritrova 14° con un ritardo di poco meno di un secondo e ancora una volta condannato a passare dalla Q1. Il francese della Yamaha invece è nella sua scia, meno di un decimo più indietro.

Il quadro degli italiani si completa con il 17° tempo di Franco Morbidelli con la Ducati della Pertamina Enduro VR46, mentre Luca Marini non ha girato nel pomeriggio. Dopo aver completato appena due giri in mattinata, i medici gli hanno consigliato di riporarsi essendo stato vittima di un violento attacco influenzale. Da segnalare, infine, anche la caduta alla curva 11 di Augusto Fernandez, che in questo finale di stagione deve sostituire l'infortunato Toprak Razgatlioglu sulla Yamaha del Prima Pramac Racing.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

1'26.775

184.532 2 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379 3 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+0.126

1'26.901

0.000 184.264 5 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 29

+0.255

1'27.030

0.129 183.991 6 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.375

1'27.150

0.120 183.738 7 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+0.407

1'27.182

0.032 183.670 8 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.433

1'27.208

0.026 183.616 9 D. Moreira Team LCR 11 Honda 24

+0.744

1'27.519

0.311 182.963 10 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.756

1'27.531

0.012 182.938 11 J. Zarco Team LCR 5 Honda 25

+0.782

1'27.557

0.026 182.884 12 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.823

1'27.598

0.041 182.798 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.880

1'27.655

0.057 182.679 14 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+0.952

1'27.727

0.072 182.529 15 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+1.051

1'27.826

0.099 182.324 16 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 24

+1.065

1'27.840

0.014 182.295 17 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+1.204

1'27.979

0.139 182.007 18 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+1.341

1'28.116

0.137 181.724 19 M. Viñales Tech 3 12 KTM 27

+1.377

1'28.152

0.036 181.649 20 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 25

+2.045

1'28.820

0.668 180.283 21 L. Marini Honda HRC 10 Honda 0

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