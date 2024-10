MotoGP | Phillip Island: Martin regola Marquez e si prende la pole, Bagnaia 5°

A Phillip Island, la tempesta meteorologica ha lasciato spazio all’uragano Jorge Martin che, su pista finalmente asciutta, ha regolato i rivali prendendosi la pole position del Gran Premio d’Australia. Il leader del campionato ha fermato il cronometro sull’1’27”296, a 50 millesimi dal suo stesso record su un tracciato che man mano ha offerto condizioni sempre migliori. Il pilota Pramac ha rifilato quasi sei decimi a Marc Marquez, dominatore della giornata di ieri ma inseguitore in qualifica. Il weekend australiano è iniziato con il piede giusto per il portacolori Gresini, che ha confermato le buone sensazioni anche il sabato mattina: scatterà così dalla seconda posizione, per un altro 1-2 Ducati in prima fila.

Nelle prime tre posizioni, però, mancano all’appello le due Desmosedici GP24 ufficiali, apparse più in difficoltà in questa qualifica australiana. Pecco Bagnaia continua il suo inseguimento a Martin, ma stavolta lo vede più da lontano: il campione del mondo in carica non è andato oltre la quinta piazza e scatterà così dalla seconda fila, con un ritardo di poco più di un secondo dal rivale in campionato. Ancora più attardato Enea Bastianini, costretto a passare per la Q1 dopo un venerdì faticoso. Il romagnolo è passato alla fase decisiva di qualifica in condizioni complicate, ma non è riuscito a confermarsi in Q2, dove non è andato oltre la decima posizione.

Così, a conquistare l’ultimo posto disponibile in prima fila è stato Maverick Vinales, autore di una grande prova di forza e terzo a Phillip Island. Il pilota Aprilia ha accusato un ritardo di quasi sette decimi dal poleman Jorge Martin, ma ha visto Marquez a solo un decimo. I primi tre sembrano aver fatto la differenza su tutto il resto del gruppo, perché Marco Bezzecchi, quarto in griglia, è stato il primo ad andare oltre il secondo di distacco dal pilota Pramac. Ottima qualifica, comunque, per il pilota del team Pertamina Enduro VR46, che ha confermato le buone sensazioni del venerdì e precede il già citato Bagnaia. Più attardato Fabio Di Giannantonio, scivolato alla Curva 1 nelle fasi iniziali della Q2 e tornato in pista per chiudere la qualifica in 12esima posizione.

In questo sabato mattina australiano, l’Aprilia ha sorriso anche con Raul Fernandez passato dalla Q1 con il miglior tempo e autore di una solida prestazione che gli ha consentito di conquistare la sesta posizione nella Q2. Lo spagnolo del team Trackhouse si è messo alle spalle anche la Ducati di Franco Morbidelli, settimo, e quella di Alex Marquez, ottavo. Grandi sorrisi anche in Casa Yamaha, soprattutto nel lato box di Alex Rins, entrato direttamente in Q2 ieri e nono al termine della qualifica. Brad Binder è stato invece l’unico portacolori KTM in lotta della Q2, ma non è riuscito ad andare oltre l’11° crono.

Non sono mancate le sorprese in questa qualifica, con nomi illustri rimasti fuori dalla sfida decisiva per la pole e fermati in Q1. Fuori Pedro Acosta, che sembrava pronto a sbaragliare la concorrenza, ma il miglioramento continuo della pista ha consentito ai rivali di girare più forte, relegandolo in 15esima posizione. Ben tre KTM su quattro sono rimaste fuori dalla Q2, con l’idolo di casa Jack Miller 16° in sella alla RC16 ufficiale. Più attardato ancora Augusto Fernandez, il primo a provare l’azzardo di montare gomme da asciutto a inizio qualifica. Lo spagnolo del team GasGas non è andato oltre la 17esima piazza.

Qualifica da dimenticare per Fabio Quartararo, altra sorpresa in negativo del sabato mattina australiano. Il pilota Yamaha, tra i primi a montare la slick, non è mai riuscito a trovarsi a proprio agio e scatterà solo dalla 19esima casella della griglia. Ancora più in difficoltà Aleix Espargaro, solo 20° con l’Aprilia ufficiale. Mai davvero in lotta per la Q2, lo spagnolo ha pagato quasi due secondi e mezzo dal leader della sessione Raul Fernandez. 22° Lorenzo Savadori.

La Q1 ci ha regalato sorprese in negativo, ma anche in positivo: grande prova di forza da parte di Luca Marini, autore di una qualifica più che solida: il pilota Honda ha sfiorato la Q2, salvo poi rimanere fuori per 182 millesimi. Un passo in avanti importante per il pilota di Tavullia, migliore dei portacolori Honda. Partirà così 13° subito davanti a Johann Zarco, 14° e altrettanto vicino alla Q2. I due sono separati da 59 millesimi, mentre l’ultimo dei piloti Honda è Takaaki Nakagami, che scatterà dalla 21esima casella con la RC213V del team LCR.

