MotoGP | Phillip Island: Marquez la spunta su Martin, che allunga su Bagnaia 3°

Dopo il dominio della Sprint di ieri, ci si aspettava che sarebbe stato tutto semplice per Jorge Martin nel Gran Premio d'Australia di MotoGP. Il leader del Mondiale però non aveva fatto i conti con Marc Marquez, che ha fatto veramente un capolavoro a Phillip Island per andare a prendersi la sua terza vittoria stagionale, la 62° in carriera.

Neppure una pessima partenza, innescata da un episodio sfortunatissimo, è riuscita a fermare l'otto volte campione del mondo, che oggi aveva veramente una marcia in più di tutti gli altri. Prima dello spegnimento dei semafori, il pilota del Gresini Racing ha staccato un tear-off della visiera del casco e questo è finito proprio sotto alla sua gomma posteriore. Il risultato è stato un pattinamento devastante, che lo aveva fatto nuovamente finire nella pancia del gruppo nelle primissime fasi della gara.

Nel frattempo, Martin ha preso il comando delle operazioni, seguito da Marco Bezzecchi e da un Pecco Bagnaia partito bene dalla seconda fila, senza riuscire però a dare quello strappo che tutti si aspettavano. Dopo qualche giro, il portacolori della Pertamina Enduro VR46 ha scontato la long lap penalty rimediata per l'incidente di ieri con Maverick Vinales, cedendo così la piazza d'onore a Bagnaia, mentre Marquez iniziava a farsi strada verso la terza posizione.

Una volta risalito terzo, il #93 ha alzato il ritmo ed è andato a riprendere il campione del mondo in carica, che a sua volta ha provato a cambiare passo. Dopo una decina di giri, dunque, c'è stato il ricongiungimento del terzetto, con Pecco che ha trovato addirittura il sorpasso alla curva 3. Alla staccata della 4 però è arrivata anche la replica di "Martinator", che ha permesso anche a Marquez di passare il piemontese.

Quel doppio sorpasso è stato un po' la fine dei giochi per Bagnaia, che non è riuscito a reggere il ritmo quando i primi due hanno cominciato a girare addirittura sul passo dell'1'27" alto. Il pilota italiano quindi ha tirato i remi in barca e questa volta si è accontentato, sapendo che 16 punti possono essere preziosi nella corsa al titolo, anche se il gap da Martin ora è di nuovo piuttosto ampio. Così come quello che si è visto rifilare al traguardo, che è stato di oltre 10".

Davanti invece la battaglia si è scaldata negli ultimi quattro giri, quando Marquez ha trovato il sorpasso incrociando in accelerazione in uscita dalla curva 4, ma Martin non si è dato per vinto e nel giro successivo ha trovato una staccatona alla curva 1 per rimettersi davanti. Scalfire un Marc in "attack mode" però è tutt'altro che semplice e il pilota del Prima Pramac Racing lo ha capito quando gli è rientrato alla curva 4, mandando entrambi larghi, ma riuscendo nel sorpasso.

A quel punto, probabilmente Martin ha capito che era meglio stare lontano dai guai, perché il secondo posto era preziosissimo in ottica Mondiale. Marquez quindi è andato a prendersi un successo pesante per la lotta per il terzo posto nel Mondiale, che ora lo vede 14 punti davanti ad un Enea Bastianini oggi in ombra ed incapace di fare meglio del quinto posto, rimontando comunque dal decimo in griglia. Ma anche il secondo posto di Martin vale quasi come una vittoria, perché ora i punti da gestire su Bagnaia negli ultimi tre GP sono ben 20.

Un bravo, e anche bello grosso, se lo merita Fabio Di Giannantonio. Con una spalla dolorante, che lo obbligherà a fermarsi per operarsi dopo la prossima gara in Thailandia, il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha rimontato dal 12° posto in griglia al 4° finale, riuscendo a regolare le due GP24 del già citato Bastianini e di Franco Morbidelli, che hanno comunque permesso alla Ducati di monopolizzare le prime sei posizioni. Alla festa invece manca Bezzecchi, caduto alla curva 4 poco dopo aver scontato la penalità.

Il primo degli altri è in settima posizione ed è Brad Binder con la KTM, che è riuscito a spuntarla nei confronti dell'Aprilia di Maverick Vinales, che ha pagato un'altra brutta partenza dalla prima fila, e sulla Yamaha di Fabio Quartararo, che invece ha sfoderato una bella rimonta dal fondo dello schieramento.

La top 10 si completa poi con l'altra Aprilia di Raul Fernandez, mentre per trovare la prima delle Honda bisogna scendere fino alla 12° posizione occupata da Johann Zarco. Due punticini però se li è portati a casa anche Luca Marini, 14°. Ritirato invece Lorenzo Savadori, che sostituiva l'infortunato Miguel Oliveira sulla seconda Aprilia del Trackhouse Racing. Bisogna ricordare poi l'assenza in griglia di Pedro Acosta, dichiarato unfit dopo la brutta caduta di cui era stato protagonista ieri, che gli ha procurato la lussazione di una spalla.