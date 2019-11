MotoGP, Phillip Island, Libere 3: Vinales in un turno poco utile

La tanto attesa pioggia è arrivata purtroppo a cadere in maniera intermittente nei primi minuti della terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia di MotoGP, rendendola inutile o quasi per i piloti.

Più che la pioggia, però, a creare delle grandi difficoltà è stato soprattutto il vento, che soffiava davvero fortissimo su Phillip Island. Al punto che dopo pochi minuti la Direzione Gara è stata costretta ad esporre anche la bandiera rossa, quando uno dei meccanici di Jack Miller si è visto strappare la tabella dalle mani. Ma non solo, perché nello stesso frangente ha anche spedito a terra Joan Mir mentre rientrava ai box.

Non bisogna stupirsi quindi se alla fine sono solamente 11 i piloti che hanno messo a rferto un tempo, tra le altre cose con prestazioni lontane di circa 2"5 rispetto ai riferimenti di ieri.

Dopo aver dominato ieri, Maverick Vinales si è confermato il più veloce in 1'31"338, superando proprio sotto alla bandiera a scacchi Marc Marquez, che ha chiuso con un ritardo di 239 millesimi. Molto più distanti gli altri, a partire dalla KTM di Pol Espargaro che paga 1"6 in terza posizione.

In casa Yamaha Petronas si è rivisto anche Fabio Quartararo, ieri fermo in FP2 a causa della caduta della FP1. Il pilota francese è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti alla caviglia sinistra, che hanno escluso lesioni anche ai legamenti, ma zoppica ancora vistosamente e infatti non è andato oltre al sesto posto a 3"5.

Tra i piloti che hanno sfruttato maggiormente questo turno c'è Johann Zarco: il francese ha completato 11 giri, staccando il quarto tempo. Del resto, per lui è importante cercare di instaurare il feeling con la Honda del Team LCR che ha iniziato a scoprire solo questo fine settimana.

Quasi tutti ai box invece gli altri big, che comunque erano già qualificati per la Q2 di oggi pomeriggio. I dieci che si sono garantiti l'accesso diretto restano quindi Vinales, Dovizioso, Crutchlow, Petrucci, Miller, Marquez, Rossi, Rins, Morbidelli ed Aleix Espargaro.