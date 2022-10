MotoGP | Phillip Island, Libere 3: Marquez mette in fila le Ducati

Carica lettore audio

Marc Marquez continua a dare segnali positivi. C'è il pilota della Honda infatti davanti a tutti alla conclusione della terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, quella che ha deciso il quadro dei dieci piloti che hanno accesso diretto alla Q2 di Phillip Island.

L'otto volte campione del mondo, che ha continuato a lavorare con l'aerodinamica evoluta della RC213V, ha fatto segnare il miglior crono del weekend, portando l'asticella a 1'28"462, al termine di un turno che ha visto una battaglia serratissima per l'ingresso nella top 10, con la bellezza di 17 piloti racchiusi nello spazio di appena 682 millesimi.

Attenzione però alle Ducati, perché anche su una pista che storicamente non era amica, le Desmosedici GP si sono mostrate in grande spolvero, occupando cinque delle prime otto posizioni. Alle spalle di Marquez c'è un grande Luca Marini, autore di un passo avanti enorme rispetto a ieri e capace di scendere fino a 1'28"592.

In terza posizione poi c'è Jorge Martin, che aveva comandato fino a pochi secondi dal termine, prima di arrendersi a chiudere a 154 millesimi da Marquez. Completa la top 5 l'altro portacolori della Mooney VR46, ovvero Marco Bezzecchi, che ha trovato una bella conferma dopo il bel secondo tempo della FP2, precedendo di un soffio Jack Miller.

Per il momento pare un po' più in difficoltà, specialmente nel T3, Pecco Bagnaia: il vice-campione del mondo ha chiuso ottavo, anche se pure nel suo caso parliamo di un gap di 306 millesimi, quindi molto ridotto. Inoltre, anche su questa pista sembra faticare parecchio sul time attack il leader iridato Fabio Quartararo, che solo all'ultimo giro è riuscito ad infilarsi in decima posizione con la sua Yamaha, rischiando seriamente di dover passare dalla Q1.

Tra i principali contendenti al titolo, dunque, quello che se l'è cavata meglio è stato Aleix Espargaro, bravo a portare la sua Aprilia in quarta posizione, a soli 177 millesimi dalla vetta. In Q2 poi troveremo entrambe le RS-GP, perché anche Maverick Vinales ha concluso nono, proprio a cavallo tra Bagnaia e Quartararo. Davanti a Pecco c'è la grande sorpresa di stamani, con Alex Marquez capace di portare la sua Honda LCR in settima posizione e quindi in Q2.

Dopo essere stato il più veloce ieri, Johann Zarco invece non è riuscito a migliorarsi tanto quanto gli altri e si ritrova 11°, costretto a passare dalla Q1 per appena 45 millesimi. Il francese del Prima Pramac Racing comunque si trova in ottima compagnia: restando nell'armata Ducati, per esempio, Enea Bastianini non è riuscito a fare meglio del 14° crono.

Tutte out anche le Suzuki e le KTM. Il rientrante Joan Mir, pur essendo stato più veloce del compagno Alex Rins (17°) ed alle prese con le difficoltà ad utilizzare il freno posteriore, si ritrova solamente in 12° posizione, mentre la migliore delle RC16 è addirittura in 16° posizione con il vincitore del GP della Thailandia Miguel Oliveira. Non se la passa tanto meglio Pol Espargaro, ieri tra i più veloci ed oggi 15°.

In 18° posizione poi c'è Fabio Di Giannantonio, mentre è disastrosa la situazione di Franco Morbidelli, 21° a 1"1. Disastrosa perché, nonostante una caviglia non in ordine, Cal Crutchlow gli ha rifilato circa sette decimi con la M1 della RNF Racing, con la quale ha occupato la 13° posizione.