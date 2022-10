MotoGP | Phillip Island, Libere 2: Zarco si conferma, Bagnaia fatica

Carica lettore audio

Sono scesi decisamente i tempi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, con la pista di Phillip Island che finalmente si è asciugata anche in quei punti che nel turno mattutino si presentavano ancora umidi a causa della pioggia dei giorni scorsi.

Una situazione che ha regalato una classifica davvero cortissima, con i primi 18 racchiusi nello spazio di appena 731 millesimi ed il primo degli esclusi virtuali dalla Q2 che si ritrova 11° pur pagando appena 448 millesimi. Segno che basta davvero un nulla per ritrovarsi domani a dover affrontare la Q1.

Una conferma comunque c'è stata ed è quella di Johann Zarco, che ha mantenuto la sua Ducati del Prima Pramac Racing al comando del gruppo, ritoccando però la sua prestazione di quasi un secondo per scendere fino a 1'29"475. Il francese ha preceduto un grande Marco Bezzecchi, che da rookie ha subito trovato un gran feeling sulle velocissime pieghe del tracciato australiano, spingendo la sua Ducati della Mooney VR46 a soli 38 millesimi dalla vetta.

Una delle sorprese odierne è senza ombra di dubbio Pol Espargaro, che si è arrampicato fino alla terza posizione con la sua Honda, staccato di 52 millesimi, ed è riuscito a fare meglio anche di Marc Marquez, sesto a tre decimi. L'otto volte campione del mondo ha portato avanti gli esperimenti di aerodinamica sulla RC213V, accantonando le pinne, ma utilizzando una carena che nella parte bassa ricorda quella della Ducati.

Per quanto riguarda i contendenti al titolo, il migliore del venerdì è stato Fabio Quartararo, autore del quarto tempo a 139 millesimi con la sua Yamaha. I suoi inseguitori invece sono leggermente più indietro, capitanati da Aleix Espargaro, settimo a 357 millesimi con la sua Aprilia e tallonato dalle due Ducati di Pecco Bagnaia e di Enea Bastianini.

Quello del piemontese è stato un venerdì complicato, nel quale ha faticato a gestire soprattutto il vento, che ha reso particolarmente instabile la sua Desmosedici GP. Se non altro, nel time attack ci ha messo una pezza, portandosi a soli 363 millesimi dalla vetta. Chi invece è a sorpresa in difficoltà è il suo compagno Jack Miller, solo 13° a fine giornata dopo essere stato secondo in mattinata.

Il quadro dei dieci piloti che al momento avrebbero accesso alla Q2 si completa con l'Aprilia di Maverick Vinales, quinto, che probabilmente è uno di quelli attrezzati meglio per quanto riguarda il passo gara, e con il decimo tempo dell'altra Ducati di Jorge Martin. Al netto delle difficoltà con il vento, le Rosse quindi sono sempre cinque nelle prime dieci posizioni.

Nella top 10 invece mancano all'appello sia le KTM che le Suzuki. La migliore delle RC16 è quella di Miguel Oliveira, fresco della vittoria in Thailandia, che al momento dovrebbe passare dalla Q1 per 42 millesimi. 21 millesimi più indietro invece c'è il rientrante Joan Mir, che nonostante lo stop abbastanza lungo è riuscito ad essere più veloce del compagno di box Alex Rins, solamente 16° dopo essere stato veloce in termini di ritmo anche con la gomma dura al posteriore.

Dopo il terzo tempo della mattinata, è precipitato al 14° posto Alex Marquez, ma anche Fabio Di Giannantonio è arretrato fino al 17°. Continuano a faticare parecchio invece Franco Morbidelli e Luca Marini, che si ritrovano 19° e 20°, ma soprattutto sono in quel secondo gruppetto che paga oltre un secondo di distacco.