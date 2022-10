MotoGP | Phillip Island, Libere 1: Zarco guida l'1-2 Ducati

Carica lettore audio

Ci si aspettava la pioggia, invece splende il sole su Phillip Island, anche se i piloti di MotoGP si sono dovuti confrontare con una pista ancora non velocissima nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, a causa di alcuni tratti in cui continua ad esserci qualche striscia d'umido sull'asfalto.

Alla fine di un turno che ha visto il gruppo spezzarsi tra quelli che nel finale hanno montato una gomma nuova e quelli che invece hanno deciso di attendere la FP2 per farlo, alla fine a svettare è stato Johann Zarco, che con la Ducati del Prima Pramac Racing ha girato in 1'30"368.

Il francese ha preceduto di 91 millesimi l'altra Desmosedici GP del fresco sposo Jack Miller, che sulla pista di casa sembra determinato a lasciare il segno. Tra quelli che invece hanno scalato la classifica sfruttando la gomma nuova c'è sicuramente Alex Marquez, risalito addirittura fino al terzo posto con la Honda del Team LCR, a soli 125 millesimi dalla vetta.

Buono anche il quarto tempo della Suzuki di Alex Rins, che chiude un quartetto di testa molto ravvicinato. A completare la top 5, anche se leggermente più staccato, troviamo Aleix Espargaro, che ha chiuso ad oltre tre decimi pur avendo montato una gomma nuova sulla sua Aprilia nel finale, dopo essere parso piuttosto in difficoltà in precedenza.

Sesto tempo poi per Enea Bastianini, quindi al momento tra i contendenti al titolo i due più indietro sono proprio i favoriti: Pecco Bagnaia ha chiuso con l'ottavo tempo a sette decimi, mentre Fabio Quartararo è addirittura 12°, pur essendo stato più lento di appena un decimo rispetto al rivale della Ducati. Va detto, però, che entrambi hanno proseguito con la stessa gomma fino alla fine. E a livello di passo sono tra quelli che hanno fatto vedere le cose migliori.

Tra Bastianini e Bagnaia, in settima posizione, c'è spazio per la Honda di Marc Marquez. E bisogna sottolineare che l'otto volte campione del mondo ha portato al debutto sulla RC213V delle pinne molto simili a quelle da qualche gara a questa parte monta la Ducati sul codone. Inoltre, fino a quando non è iniziato il time attack, era proprio il #93 a comandare il gruppo, seguito dal compagno di squadra Pol Espargaro, alla fine 11°.

Sarebbero al momento qualificati per la Q2 anche i rookie Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che occupano rispettivamente la nona e la decima posizione. Dunque, su una pista che storicamente le era ostica, ci sono ben sei Ducati nelle prime dieci posizioni di questa FP1.

Detto del 12° tempo di Quartararo, poco più indietro troviamo l'altra Aprilia di Maverick Vinales, 14°, che è un altro di quelli che hanno proseguito con la gomma usata. Nella sua scia invece c'è Joan Mir, finalmente tornato in sella alla sua Suzuki dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in Austria. Il quadro dei piloti di casa nostra si completa poi con il 19° tempo della Yamaha di Franco Morbidelli e con il 22° della Ducati di Luca Marini.

Da segnalare anche l'incontro ravvicinato con un wallaby, un piccolo canguro, che hanno avuto diversi piloti nelle prime fasi della sessione, trovandoselo che attraversava la pista saltellando, ma riuscendo fortunatamente ad evitarlo tutti quanti.