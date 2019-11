MotoGP, Phillip Island, Libere 1: Vinales al top, cade Quartararo

Dopo i piloti di Moto3 e Moto2, anche quelli della MotoGP hanno dovuto fare i conti con l'asfalto bagnato di Phillip Island in una prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia nella quale i piloti della Yamaha sono stati protagonisti nel bene e nel male.

Nel bene con Maverick Vinales, che è stato in testa quasi per tutti i 45 minuti a disposizione, mostrandosi particolarmente costante ed a suo agio con la pista bagnata. Alla fine lo spagnolo ha messo tutti in fila in 1'38"957, risultando il solo capace di infrangere il muro dell'1'39".

Nel male invece questa volta dobbiamo parlare di Fabio Quartararo. Non tanto per il suo settimo tempo a poco più di 1"6, ma per un brutto highside di cui è stato vittima alla curva 6 nel finale, per il quale è stato portato anche al Centro Medico, visto che si è mostrato dolorante alla gamba sinistra.

Tornando a scorrere la classifica, alle spalle di Vinales c'è il padrone di casa Jack Miller, che con la Ducati del Pramac Racing ha chiuso a 147 millesimi dalla vetta, precedendo di poco più di due decimi la Honda del campione del mondo Marc Marquez.

A seguire c'è poi un terzetto tutto italiano capitanato da un Valentino Rossi che ha iniziato bene il weekend, almeno a livello di posizione, perché il distacco nei confronti di Vinales è stato ancora una volta di quasi un secondo. Appena 25 millesimi più indietro c'è poi la Ducati di Danilo Petrucci, mentre in sesta piazza c'è la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli.

Detto del settimo tempo di Quartararo, a seguire ci sono le due KTM di Pol Espargaro e di un Miguel Oliveira che ha sfogato in pista la rabbia per il mancato approdo nel team factory per il 2020. Il quadro dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa poi con la Ducati di Andrea Dovizioso, che ha iniziato il weekend senza prendersi troppi rischi.

All'appello quindi mancano un po' le Suzuki, con Alex Rins che si ritrova solamente in 12esima posizione e Joan Mir che è 15esimo. Sono addirittura in coda al gruppo invece le due Aprilia, con Andrea Iannone 21esimo ed Aleix Espargaro 22esimo.

E' iniziata tutto sommato bene invece l'avventura di Johann Zarco sulla Honda del Team LCR. Al debutto assoluto, il francese è stato il secondo tra i piloti in sella alle RC213V con il 13esimo tempo, mettendosi dietro per appena 21 millesimi il nuovo compagno di squadra Cal Crutchlow. Solo 18esimo invece Jorge Lorenzo, che si ritrova ancora una volta a 3". Poco più avanti c'è anche Pecco Bagnaia, 16esimo con la Ducati Pramac.