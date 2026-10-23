Prove Libere

MotoGP Australia

MotoGP | Phillip Island, Libere 1: Marquez subito in spolvero davanti a Raul Fernandez, solo 7° Martin

Il pilota della Ducati apre le danze nel GP d'Australia sull'asciutto, con il connazionale dell'Aprilia Trackhouse che lo segue nonostante una scivolata. Miller sfrutta le gomme nuove per infilare terza la Yamaha Pramac, poi cade a sua volta. Quarto c'è Bezzecchi, mentre il leader Martin per ora è solo settimo.

Matteo Nugnes

Modificato: 23 ott 2026, 00:57

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Splende il sole su Phillip Island, ma potrebbe essere anche solo una breve parentesi, perché per domani e soprattutto per domenica le previsioni meteo sembrano profilare scenari di pioggia per il Gran Premio d'Australia di MotoGP.

Nella prima sessione di prove libere, sull'asciutto, si è subito mostrato in grande spolvero Marc Marquez. Il nove volte campione del mondo, arrivato sull'isola con 2 punti da recuperare su Jorge Martin, è stato infatti il più veloce, riuscendo ad issarsi davanti a tutti proprio sotto alla bandiera a scacchi, con un 1'27"985 che lo ha reso il solo ad infrangere il muro dell'1'28".

Alle spalle del pilota della Ducati c'è un Raul Fernandez che sembra aver avuto delle buone risposte dalla mano infortunata a Mandalika. Il pilota dell'Aprilia Trackhouse è anche incappato in una caduta ad alta velocità alla curva 6, ma dopo un rapido check con il dottor Angel Charte è tornato in sella alla sua RS-GP ed ha staccato un crono di 1'28"033, a soli 48 millesimi dal #93. Tempo che, tuttavia, ha quindi ottenuto con gomme più fresche rispetto alla concorrenza.

La sorpresa della mattinata è l'idolo locale Jack Miller, arrivato al suo ultimo GP d'Australia prima del passaggio nel Mondiale Superbike. Il portacolori del Prima Pramac Racing ha montato una coppia di gomme nuove però per portare la sua Yamaha in terza posizione in 1'28"120. Tra le altre cose, subito dopo si è reso protagonista di una scivolata spettacolare, ma fortunatamente senza conseguenze, alla curva 1.

In quarta posizione c'è l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che per buona parte della sessione è stato al comando della classifica, ma poi non è riuscito ad andare dietro a Marquez quando è aumentata l'usura delle gomme, chiudendo a 293 millesimi dallo spagnolo. Restando nel box della Casa di Noale, al momento sembra un pelino più in difficoltà il leader iridato Jorge Martin, settimo a 453 millesimi, che si è un po' lamentato dell'instabilità della sua RS-GP.

Tra le due Aprilia si sono infilate poi la Ducati del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez e la KTM di Pedro Acosta. E parlando della Casa di Mattighofen non si può non evidenziare l'evidente esplosione del motore accusata da Brad Binder, con una vistosa fumata bianca sul rettilineo di partenza. Il sudafricano comunque è tornato in pista con la seconda moto ed ha chiuso in 11° posizione.

Tornando a scorrere la classifica, in ottava piazza c'è l'altra Aprilia Trackhouse con Ai Ogura, mentre a completare la top 10 ci sono i due Fabio, con Quartararo che si è infilato nono con la sua Yamaha, staccato però di oltre otto decimi, precedendo la Ducati VR46 di Di Giannantonio. Bisogna scendere fino al 12° posto, dunque, per trovare la migliore delle Honda, che è stata quella di Johann Zarco.

E bisogna dire che in casa HRC non sono stati particolarmente fortunati. Oltre al forfait di Joan Mir, ancora alle prese con il recupero dal malessere fisico accusato a Misano, devono fare i conti con l'attacco influenzale che ha colpito Luca Marini, che gli ha impedito di fare più di due giri con l'unica RC213V superstite nel box della squadra ufficiale.

In generale comunque è stata una sessione complicata per tutti gli altri italiani. Enea Bastianini si trova in 14° posizione con la KTM Tech3, mentre Pecco Bagnaia è addirittura in 18°, staccato di ben 1"6 dalla Ducati gemella, e precede quella con i colori della VR46 affidata a Franco Morbidelli. Entrambi, dunque, sono alle spalle di Iker Lecuona, chiamato a sostituire l'infortunato Fermin Aldeguer su quella del Gresini Racing, nonostante lo spagnolo sia anche caduto alla curva 6.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 19

1'27.985

181.994 2 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 3 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.293

1'28.278

0.158 181.390 5 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.300

1'28.285

0.007 181.376 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+0.449

1'28.434

0.149 181.070 7 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.453

1'28.438

0.004 181.062 8 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.635

1'28.620

0.182 180.690 9 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 18

+0.803

1'28.788

0.168 180.348 10 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.967

1'28.952

0.164 180.016 11 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 17

+0.980

1'28.965

0.013 179.989 12 J. Zarco Team LCR 5 Honda 20

+1.160

1'29.145

0.180 179.626 13 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 16

+1.212

1'29.197

0.052 179.521 14 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+1.357

1'29.342

0.145 179.230 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+1.446

1'29.431

0.089 179.052 16 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 19

+1.572

1'29.557

0.126 178.800 17 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 16

+1.603

1'29.588

0.031 178.738 18 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+1.677

1'29.662

0.074 178.590 19 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 18

+1.850

1'29.835

0.173 178.246 20 D. Moreira Team LCR 11 Honda 17

+1.920

1'29.905

0.070 178.108 21 L. Marini Honda HRC 10 Honda 2

+6.048

1'34.033

4.128 170.289 Guarda i risultati completi

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