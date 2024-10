MotoGP | Phillip Island: la pioggia ferma tutti, FP1 cancellate

Il Gran Premio d’Australia è uno dei più attesi e apprezzati da pubblico, appassionati e piloti. Tuttavia, non sempre regala momenti di azione, perché la pioggia è spesso protagonista dei weekend di gara. È così anche per la prima sessione di prove libere, che non è partita nell’orario previsto a causa della pioggia battente sul tracciato di Phillip Island. Le previsioni meteo davano maltempo nella giornata di venerdì ed è stato confermato in questa mattinata australiana, costringendo la Direzione Gara a cancellare le FP1 della MotoGP.

La pioggia ha iniziato a cadere già da ieri sera, continuando in maniera incessante per tutta la mattina e costringendo la Direzione Gara a posticipare la FP1 della MotoGP. Tutti fermi ai box per quasi due ore e nessuna attività in pista per via delle condizioni della pista impraticabili e troppo pericolose per girare anche con le gomme da bagnato. In diversi momenti, la Safety Car è scesa in pista per verificare quali fossero le condizioni, rientrando e continuando a posticipare l’inizio del turno.

Solo per un breve momento, la pioggia è calata d’intensità e la Direzione Gara ha avvertito che alle ore 12:25 (ora locale, 3:25 italiane) sarebbe stata aperta la pit lane. Tuttavia, proprio in quel momento la pioggia ha ricominciato a cadere in maniera battente, impedendo nuovamente l’inizio dell’attività in pista. Così, pit lane nuovamente chiusa e avvio della sessione rimandato ancora.

Il turno è stato così ulteriormente posticipato: al rientro della Safety Car, diversi piloti tra cui Jack Miller, Aleix Espargaro, Alex Rins e Luca Marini sono andati a colloquio con Loris Capirossi, incaricato di saggiare le condizioni della pista. I tentativi di disputare la sessione non sono mancati, ma il meteo è stato più forte della volontà di girare. Inevitabile la cancellazione delle FP1 e ora si punta tutto alle Prove del pomeriggio.

Le previsioni meteo segnalano pioggia per tutto il giorno, con miglioramenti il sabato e pista asciutta la domenica. Dunque, resta un punto di domanda sull'effettivo svolgimento della Prove di questo pomeriggio. Per i piloti è importante scendere in pista per provare il nuovo asfalto che è stato posato quest'anno e capire quali gomme siano più adeguate nella vasta allocazione fornita da Michelin per il Gran Premio d'Australia.

In attesa di scoprire se la pioggia consentirà il regolare svolgimento delle Prove, l'attività mattutina della MotoGP è stata nulla e i piloti sperano di poter completare qualche giro nel turno pomeridiano, che è decisivo anche in ottica qualifica: nelle Prove infatti si decreterà il passaggio diretto o meno alla Q2 di sabato, ma per l'occasione è cambiato il format. Si partirà alle 15 consuete (le 6 ora italiana) e si svolgerà il solito turno di 60 minuti, anche se inizialmente era stato previsto di recuperare il tempo perso questa mattina con una sessione di ben 80 minuti.