MotoGP | Phillip Island favorevole agli acciaccati Marini e Bez

La MotoGP lascia l'Asia e si appresta a prendere parte al Gran Premio d'Australia sul celebre e amato circuito di Phillip Island. Per il team Mooney VR46 sarà l'ennesima tappa di un finale di stagione che avrebbe potuto rivelarsi catastrofico a causa del duplice infortunio che ha colpito i propri piloti alle clavicole, ma che invece si conferma sorprendente per gli ottimi risultati portati a casa.

A Mandalika solo un Brad Binder oltre il limite ha reso più amaro il buon fine settimana di Luca Marini, mentre Marco Bezzecchi ha stupito per la tenuta fisica, mentale e per le prestazioni inanellate tra la Sprint Race del sabato e la gara lunga della domenica grazie a al terzo e al quinto posto portati a casa.

Proprio Bezzecchi arriva a Phillip Island con 283 punti, terzo nella classifica generale, mentre Marini è ottavo con 144 punti ma una confidenza con la moto diventata molto più alta nel corso delle ultime settimane.

Sebbene, come detto, entrambi soffrano di una frattura alla clavicola, Phillip Island potrebbe rivelarsi una delle piste meno difficili per i due, considerando la mancanza di staccate violente che spesso mettono in crisi quella zona del corpo.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A rendere le cose più difficili, però, potrebbero essere le condizioni meteo e le gomme differenti rispetto a quelle incontrate in Indonesia. Sia Bezzecchi che Marini hanno preparato un programma che prevede tanto riposo per arrivare più in forma possibile ai tre giorni di pista di Phillip Island.

"Non posso che essere felice e soddisfatto del weekend che ci lasciamo alle spalle", ha commentato Marco Bezzecchi. "Abbiamo centrato due ottimi risultati nonostante l’infortunio. Sulla carta, qui a Phillip Island, le cose dovrebbero andare meglio".

"La pista australiana è veloce, ma non ci sono grandi staccate, il punto dove, a livello fisico, soffro di più. Teniamo i denti stretti, facciamo il massimo per recuperare e riposare in vista della gara. Il tracciato è uno dei miei favoriti in assoluto e l’anno scorso sono stato davvero molto veloce con una gara solidissima".

Anche Luca Marini pensa di poter fare bene su una delle piste che ama di più: "Da pilota, ma anche da spettatore, la gara di Phillip Island è magica! Un weekend sempre meraviglioso, sia dal punto di vista puramente sportivo che non".

"Arrivo con questo spirito: non sarà facile, rispetto all’Indonesia cambia tutto, le gomme, il layout, le temperature, ma sono sicuro che le Ducati potranno dire la loro. Recuperiamo tutte le energie possibili e ci vediamo venerdì mattina in pista per divertici.