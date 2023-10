MotoGP | Phillip Island: Dorna anticipa la gara lunga a sabato causa maltempo

Questa riprogrammazione sposterà la Sprint alla domenica, qualora si potesse disputare. Il sabato sarà quindi il giorno più impegnativo di tutti, considerando che i piloti della classe regina dovranno affrontare le qualifiche al mattino, poche ore prima di scendere in pista per la gara lunga, prevista su 27 giri.

In questo modo, le diverse parti coinvolte nell'organizzazione del campionato, con in testa il promoter Dorna, sperano di poter assegnare la maggior parte dei punti in discussione, in modo da alterare il meno possibile il programma previsto.

Le previsioni meteorologiche a Phillip Island hanno chiarito fin dall'inizio della settimana che il maltempo sarebbe stato un rischio con l'avvicinarsi del fine settimana. Se giovedì e venerdì sono state giornate soleggiate per la maggior parte delle sessioni di prove, sabato le cose sembravano poter peggiorare. Tuttavia, le raffiche di vento di oltre 80 chilometri orari previste per domenica hanno spinto la Dorna a prendere in mano la situazione.

"Da ieri circolavano molte voci sul fatto che la gara lunga si sarebbe svolta domani. Vedremo cosa succederà alla fine", ha confermato Aleix Espargaro venerdì, scendendo dalla moto. "Penso che sia un cambiamento intelligente. Veniamo qui per correre. Tutte le Case stanno parlando in questo momento", ha aggiunto il pilota dell'Aprilia, convinto che il cambio di programma potesse essere scontato.

"È chiaro che se questo accadrà, non potremo correre", ha concordato Joan Mir. Altri, come Marc Marquez, suo vicino nel box Honda, hanno preferito attendere gli sviluppi prima di prendere in considerazione eventuali contromisure. "Non sono d'accordo. Ora è diventato molto di moda anticipare questo tipo di cose. Ma io preferisco aspettare e vedere", ha detto.