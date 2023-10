MotoGP | Phillip Island: anticipate di un'ora le gare di domenica

La MotoGP ha apportato un'ulteriore modifica al programma del fine settimana di Phillip Island. Dopo aver spostato la gara principale del Gran Premio d'Australia 2023 a sabato ed averla invertita con la Sprint a causa delle pessime previsioni meteo per domenica, ora è stato cambiato anche il programma domenicale.

Il campionato gestito dalla Dorna ha annunciato che le tre gare di domenica si terranno un'ora prima del previsto, approfittando del fatto che il vento e la pioggia dovrebbero essere meno forti nelle prime ore del giorno.

La classe Moto3 disputerà la sua gara di 21 giri all'1 del mattino, ora italiana. Poi, alle 2:15, sarà la volta della Moto2, sulla distanza di 23 giri. Infine, la Sprint della MotoGP sarà la gara finale di 13 giri alle 4 del mattino.

Ci saranno anche tre sessioni di Warm-Up, e non solo per la MotoGP, come è ormai consuetudine. La classe entrante disputerà una sessione di 10 minuti alle 23:20, ora italiana. Il Warm-Up della Moto2 si svolgerà alle 23:40 e infine la MotoGP sarà in pista quando in Italia sarà mezzanotte, un'ora prima dell'inizio delle gare.

In questo modo, la MotoGP cercherà di salvare la domenica di Phillip Island e di evitare una cancellazione. Il campionato ha dato priorità alla gara lunga della classe regina per il sabato, presumendo che la situazione la domenica sarebbe stata molto difficile da gestire, ma è chiaro che sarà fatto tutto il possibile per cercare di disputare anche tutte le tre gare di domani.

Dopo il Gran Premio d'Australia, la carovana del Motomondiale si dirigerà in Thailandia per la terza ed ultima tappa dell'attuale tripletta, sul circuito di Buriram. Dopodiché, rimarranno solo tre Gran Premi per concludere la stagione 2023: Malesia, Qatar e Valencia, nell'ormai tradizionale finalissima nel continente europeo.