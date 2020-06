MotoGP, Petrucci: “Mi piacerebbe correre con Aprilia o KTM”

I grandi movimenti di mercato della MotoGP vedono degli stravolgimenti importanti di quella che sarà la griglia di partenza della stagione 2021. Con molti contratti in scadenza alla fine del 2020, squadre e piloti si stanno muovendo per assicurarsi una sella in vista del prossimo anno. Qualche accordo è già stato raggiunto ed alcuni hanno fatto molto discutere.

L’annuncio della promozione di Jack Miller nel team ufficiale Ducati ha lasciato fuori Danilo Petrucci, che sarà costretto a cercare una sistemazione per la prossima stagione. Lo scenario attuale però sembra aprire delle porte al pilota ternano: KTM si trova ‘orfana’ di Pol Espargaró, che nel 2021 sostituirà Álex Márquez in HRC (come riportato da Motorsport.com ieri). Aprilia inoltre è in attesa del verdetto che potrebbe condannare o meno Andrea Iannone, coinvolto in un caso di doping e con un futuro ancora incerto.

Con due selle momentaneamente libere, Petrucci sogna di poter competere in uno dei due team che in queste ultime stagioni hanno mostrato una grande crescita. Molte volte il suo nome è stato accostato alla Superbike, categoria che però non menziona nei suoi piani futuri. Ai microfoni di Sky Sport infatti, il pilota Ducati ‘si propone’ sia alla Casa di Noale sia a quella austriaca: “Mi piacerebbe molto Aprilia, che ha una moto nuova e ha destato molta curiosità, perché è stata veloce sin da subito e nelle corse questa è una cosa che si vede molto raramente. Nei test sono andati molto forte, quindi mi piacerebbe andare con Aprilia”.

“Mi piacerebbe andare anche con la KTM – prosegue ‘Petrux’ – perché anche loro hanno un trend in crescita e si stanno impegnando molto. Poi ieri c’è stata questa notizia, che non so se sia ufficiale o meno, di Pol che va via dalla KTM. Stupisce un po’ la sua decisione di lasciare la squadra, perché era lui il punto cardine del progetto. Però ecco, sono due Case che potrebbero sfruttare la mia esperienza, che in MotoGP è di un po’ di anni. Mi piacerebbe mettermi a lavorare ed a disposizione per un progetto di crescita. KTM ha fatto un podio, Aprilia ancora no, ma sono due Case che sicuramente vogliono arrivare al top. Mi piacerebbe correre con una delle due”.

Fino al 2020 però, Danilo Petrucci correrà con la Ducati ufficiale a fianco di Andrea Dovizioso. Salvo imprevisti, avremo modo di rivederli in pista il 19 luglio, data di inizio di questa stagione condizionata dalla pandemia del Covid-19. A breve inoltre, verrà ufficializzato il nuovo calendario della MotoGP.