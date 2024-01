MotoGP | Pertamina Enduro VR46: diretta streaming della presentazione

Continua il valzer di presentazioni, dopo Gresini e Ducati Lenovo, oggi è il turno del team di Valentino Rossi. Nuovo anno, nuovo sponsor, nuovi colori: nel 2024 si chiamerà Pertamina Enduro VR46 e oggi svelerà la livrea che vedremo quest’anno. C’è il fluo, come annunciato già sui canali social, ma come si presenterà?

Lo scopriremo oggi alle 15, quando al Palacongressi di Riccione, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio toglieranno i veli alle Ducati GP23 che guideranno in questa stagione di MotoGP. Si potrà seguire l’evento in diretta tramite lo streaming che vedete qui sopra. Tante le aspettative per entrambi i piloti, con Bezzecchi che continua per il terzo anno con la formazione di Valentino Rossi, mentre per Di Giannantonio è il debutto nell’orbita del Dottore.

Ora non resta che scoprire come sarà la livrea della GP23 del team Pertamina Enduro VR46, prima di vederla in azione in pista a febbraio nei test di Sepang. Appuntamento a più tardi!