MotoGP | Perché Phillip Island non cambierà data come chiesto dai piloti

La minaccia di un vento estremo domenica ha costretto il Campionato del Mondo di MotoGP a riprogrammare il Gran Premio d'Australia, con la gara principale - vinta da Johann Zarco - che si è svolta al sabato.

La Sprint è stata riprogrammata per domenica, con un'ora di anticipo, ma è stata cancellata dopo che le condizioni sono peggiorate durante le gare della Moto3 e della Moto2. In quest'ultima, infatti, 10 piloti sono caduti in nove giri prima che venisse esposta la bandiera rossa.

Le perturbazioni meteorologiche non sono una caratteristica insolita del weekend di Phillip Island, che si svolge durante la stagione primaverile del Paese. Il leader del campionato, Pecco Bagnaia, ha detto che sarebbe meglio spostare l'evento nell'estate australiana, cioè all'inizio dell'anno.

"Lo stiamo chiedendo, ma credo che sia difficile da fare per molte ragioni. Forse a causa del calendario della Formula 1, non lo so", ha detto l'italiano quando gli è stato chiesto se quanto accaduto dovrebbe spingere la Dorna e gli organizzatori a spostare la data della gara.

"È chiaro che per me sarebbe meglio spostare Mandalika (Indonesia) e questa gara all'inizio della stagione, perché Phillip Island in estate forse è meglio che in queste condizioni. Il vento potrebbe essere lo stesso, ma c'è il sole e la temperatura è buona. Nel Warm-Up era impossibile scaldare il freno anteriore e ogni giro entravamo alla curva 10 senza freni. Inoltre, la temperatura era troppo bassa", ha spiegato.

Il direttore di gara, Mike Webb, ha dichiarato nella giornata di domenica che la data non cambierà per la prossima stagione (il Gran Premio è previsto per il 20 ottobre 2024), in quanto "il calendario è fissato", pur sottolineando che ci sono anche "ragioni commerciali" in gioco.

Tra queste c'è l'attuale accordo dell'Australian Grand Prix Corporation con la Formula 1, che dura fino al 2035 e garantisce che l'evento dell'Albert Park (Melbourne) si tenga come una delle prime tre gare della stagione del Grande Circus.

L'ex amministratore delegato dell'organizzazione, Andrew Westacott, lo scorso anno ne ha spiegato i dettagli a Motorsport.com: "La MotoGP ha fissato il Qatar come prima gara; questo esclude gennaio o febbraio. Abbiamo la Formula 1 all'inizio dell'anno ed abbiamo bisogno di un po' di respiro all'interno della nostra organizzazione".

"Inoltre, dobbiamo pensare alle infrastrutture, ai fornitori e così via. Quindi il momento giusto per la MotoGP è questo. È uno spazio in cui ci sentiamo molto a nostro agio, così come la Dorna", ha commentato.

Vale la pena ricordare che il Qatar non ha ospitato il Gran Premio inaugurale della stagione 2023 a causa di lavori al circuito di Lusail, ma lo farà nel 2024.

