MotoGP | Perché Michelin deve difendersi da chi la vede giudice del Mondiale

La maggior parte dei piloti della classe regina evita di criticare apertamente il marchio francese. Dicono che dopo ogni loro denuncia, prima o poi, riceveranno un avvertimento più o meno severo a seconda della durezza delle loro parole.

Questa domenica in Qatar, Jorge Martin non si è morso la lingua quando ha spiegato i motivi che lo hanno portato a tagliare il traguardo in decima posizione, senza alcuna possibilità di raggiungere Pecco Bagnaia, il suo diretto rivale nella lotta per la corona di campione della MotoGP. Dopo quest'ultimo round, l'italiano ha un vantaggio di 21 punti sullo spagnolo e può essere può conquistare il titolo già sabato prossimo a Valencia, a patto che vinca la Sprint e che il pilota Pramac non finisca tra i primi tre.

"Oggi sono stato un secondo e mezzo più lento a causa di una gomma che non funzionava. È stato un peccato. Penso che il livello delle gomme debba essere migliorato molto. Non è possibile che il Campionato del Mondo MotoGP sia deciso da una gomma che non funziona", ha dichiarato Martin, che ha poi aggiunto di sentirsi "derubato" della possibilità di vincere il Campionato del Mondo.

Aleix Espargaro, un altro di quelli che di solito non usa mezzi termini, è stato dello stesso parere. "Non voglio parlare male di nessuno, ma la qualità delle gomme non è all'altezza del campionato", ha detto il pilota dell'Aprilia. In effetti, anche lo stesso Bagnaia, che ha chiuso secondo a Lusail, è arrivato a dire che capiva la rabbia di Martin, dato che aveva vissuto una situazione molto simile il giorno prima, nella gara corta, nella quale aveva concluso quinto.

"Il problema che ho avuto ieri (sabato) non riguardava la moto, quindi per la gara non abbiamo cambiato nulla. È stato molto strano. Quello che è successo a me nella Sprint è successo oggi (domenica) a Jorge", ha concordato il pilota torinese, che in un solo giorno è passato dalla difficoltà perché "non funzionava nulla" sulla sua Desmosedici al dominio della maggior parte della gara lunga, con l'unica opposizione di un grande Fabio Di Giannantonio nel finale.

Al termine del Gran Premio, Piero Taramasso, responsabile della Michelin per il campionato, ha tenuto a sottolineare che Enea Bastianini è stato in grado di stabilire il nuovo record del giro più veloce a Lusail all'ultimo giro: "Questo dimostra la costanza delle prestazioni degli pneumatici Michelin". Per quanto riguarda le lamentele di Martin, l'italiano ha preferito non commentare fino a quando non avrà i dati dei test che verranno effettuati.

Piero Taramasso, Michelin

"Stiamo analizzando le informazioni. Quello che possiamo dire al momento è che il suo pneumatico è arrivato direttamente qui, dopo la produzione. Non era stato né preriscaldato né utilizzato prima della gara", ha detto Taramasso, che in quest'ultimo concetto si riferiva a una risorsa utilizzata da Michelin, quando l'agenda concentra diversi eventi in fine settimana consecutivi.

Questa pratica si basa sul riutilizzo di unità precedentemente consegnate alle squadre, che sono state inserite nelle termocoperte ma che non sono state montate sulle moto, e che la domenica sera sono state restituite al produttore.

Marc Marquez, che è in questo settore da molto tempo, è riuscito a dire le stesse cose di Martin, Espargaro e Bagnaia, ma essendo più sottile, meno diretto di loro. "Penso che, appunto, quello che succede è che le gomme vanno troppo bene. E quando ne esce una che va un po' peggio, si nota molto. Questo è il problema. Se fossero tutte un po' peggiori, non ce ne accorgeremmo", ha detto il pilota della Honda, riferendosi alla moltitudine di record che sono stati infranti da quando, nel 2016, Michelin è diventato il fornitore unico del campionato, sostituendo Bridgestone.

Quest'ultima ha debuttato in MotoGP nel 2002 e nel 2009 è diventata fornitore unico dopo che l'azienda di Clermont-Ferrand ha deciso di abbandonare la competizione, per poi tornare sette anni dopo. Da allora, l'azienda del Bibendum ha firmato i record in ogni circuito del calendario attuale, tranne che in Argentina, dove resiste quello realizzato da Marquez nel 2014 con gli pneumatici giapponesi.

Sebbene i record siano risultati più che lodevoli, episodi come questo di Losail rischiano di danneggiare seriamente la credibilità, non solo della Michelin, ma anche del campionato. Soprattutto se consideriamo che i due contendenti al titolo fanno la stessa lettura. È una sfortuna che Bagnaia abbia ricevuto sabato uno pneumatico che non ha funzionato come previsto e che la stessa cosa sia accaduta a Martin il giorno successivo.

"Qualsiasi altra parte della moto proveniente da un fornitore esterno, ad esempio le sospensioni, può essere smontata per vedere cosa succede. L'unica cosa che sappiamo degli pneumatici è che sono neri, duri e rotondi, e che hanno un adesivo con un codice a cui bisogna credere", ha dichiarato a Motorsport.com un ingegnere di una delle squadre della classe regina.

Questa voce autorevole sottolinea che i piloti hanno maggiori probabilità, rispetto al precedente fornitore, di ricevere uno di questi pneumatici che potrebbe essere definito difettoso. "La risposta di Michelin quando un team si lamenta è che può esserci una leggera variazione nelle condizioni che esistono quando la mescola viene prodotta. E che, pur adottando misure di sicurezza - i primi dieci esemplari vengono rottamati - le prestazioni di uno e dell'altro possono variare di poco", ha detto la fonte.

Le prestazioni in pista lo hanno penalizzato, e Martin non è stato felice di vedersi vittima di uno di quei pneumatici che non "girano". "Nemmeno loro (la Michelin) capiscono perché succede, ma succede. Non dico che sia stato fatto apposta, e spero che non sia stato fatto apposta. Vorrei che questo non accadesse a nessuno", ha detto lo spagnolo.

A questo punto, sembra chiaro che la migliore strategia che Michelin possa adottare per evitare di essere vista come un giudice di questo Campionato del Mondo è un esercizio di trasparenza, che dovrebbe essere visibile prima che cali il sipario questa settimana. Fondamentalmente per evitare qualsiasi sospetto riguardo al processo di assegnazione delle mescole, che avviene ogni giovedì, in modo completamente casuale e con la presenza di un rappresentante per ogni costruttore.