MotoGP | Perché la Yamaha dovrebbe essere più preoccupata di quanto possa sembrare

Innanzitutto, è significativo che la Yamaha non abbia permesso a nessuno dei quattro piloti sotto contratto di partecipare dopo il primo Gran Premio del calendario. Particolarmente eclatante è il caso di Toprak Razgatlioglu, che non ha avuto la possibilità di spiegare come si sentiva dopo il suo primo Gran Premio come pilota della MotoGP.

Il tre volte campione del mondo della Superbike è una scommessa personale di Pavesio e, nella sua prima gara lunga nella classe regina, ha tagliato il traguardo al 17° posto, a 39 secondi da Marco Bezzecchi, il vincitore, e a nove secondi da Fabio Quartararo (14°), il più veloce tra i rappresentanti della Casa di Iwata.

Il turco ha battuto Jack Miller, suo vicino di box al Prima Pramac Racing, che ha chiuso penultimo, otto secondi dietro di lui e solo davanti a Michele Pirro, collaudatore della Ducati. Tuttavia, Razgatlioglu è l'ultimo dei problemi della Yamaha. Fondamentalmente perché il ragazzo si assume gran parte della responsabilità nel cercare di spiegare da dove deriva la sua mancanza di competitività, a causa di un adattamento ai prototipi più complicato di quanto avesse immaginato. Quartararo ed Alex Rins, invece, sono molto meno indulgenti e diretti riguardo alla debolezza della M1, nonostante si trovino in due situazioni molto diverse per quanto riguarda il loro futuro.

Il francese ha un accordo con la Honda per diventare il nuovo fiore all'occhiello del gigante dall'ala dorata. Rins, dal canto suo, non ha ancora le idee chiare su quale sarà il suo prossimo passo. E rivendicare i propri meriti, quando la moto su cui si sale non è in grado di fare nulla, non è un compito facile.

Le quattro Yamaha in lotta per le ultime posizioni nella gara del GP di Thailandia della MotoGP Foto di: Yamaha

Sia il carattere che il momento vitale che stanno attraversando lo spagnolo ed il francese sono molto diversi, e questo porta "El Diablo" a mostrarsi molto più viscerale nelle sue reazioni, al punto da pentirsene in seguito. "Devo imparare a rilassarmi, a prendere le cose con più calma e a non commettere qualche errore che ho già commesso a livello di immagine. Questa è la cosa più importante", ha riflettuto il campione del mondo 2021 questo fine settimana in Thailandia, riferendosi al gesto di disapprovazione che ha rivolto alla sua moto durante i test svolti pochi giorni fa, segno del suo malcontento.

"Gli abbiamo già detto di cercare di trattenersi, perché fare queste cose, a livello di immagine, non lo aiuta", racconta a chi scrive queste righe qualcuno del suo entourage più stretto. Domenica, forse per evitare un altro "incendio", la Yamaha ha impedito a Quartararo di presentarsi davanti ai microfoni, con una decisione che viola il contratto firmato con il promoter - MotoGP Sports Entertainment -, che in questo caso ha accettato data la delicatezza del momento.

"Fabio ha finito la gara molto arrabbiato. Meglio per la squadra che non abbia parlato, perché avrebbe potuto combinare un bel pasticcio", racconta a Motorsport.com , una voce che proviene dall'interno del box del costruttore giapponese. A quanto pare, ci sono delle immagini in cui si intuisce che la moto del pilota di Nizza si ferma prima di arrivare al box, probabilmente a causa di un guasto al motore.

Se il motore sia rotto o meno, lo si saprà nei prossimi giorni, quando l'organizzazione aggiornerà i dati dopo la verifica dei tecnici dell'Associazione dei Team (IRTA). Nonostante sia l'unico costruttore del gruppo "D", circostanza che gli consente di sviluppare il proprio motore senza limitazioni, ogni pilota Yamaha ha a disposizione solo dieci unità per coprire i 22 eventi del calendario. Superato quel numero, dovrà partire dalla pit lane ogni volta che ne monterà uno nuovo. Alcuni membri della scuderia stanno già facendo pronostici su quando ciò accadrà per la prima volta.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Amphol Thongmueangluang / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Con il suo intervento di domenica, Pavesio ha cercato di trasmettere un messaggio che fosse rassicurante, ma non inconsapevole. La presenza a Buriram di Motofumi Shitara, presidente globale di Yamaha, non consigliava di tenere un discorso allarmistico, anche se la presenza del dirigente di più alto rango dell'intero gruppo suscitava preoccupazione.

"Il presidente è venuto dal Giappone e si potrebbe pensare che lo abbia fatto per capire cosa sta succedendo. Ma no, è venuto per dimostrare il suo impegno e il suo sostegno e per tranquillizzarci", ha dichiarato Pavesio, che un anno fa è salito su un treno in corsa, uno di quelli che sfrecciano sui binari che attraversano il Giappone e che non fanno altro che accelerare.

Da quando ha preso il posto di Lin Jarvis come direttore, in vista della scorsa stagione, alla Yamaha non hanno smesso di succedere cose. Nel 2025, la divisione MotoGP si è divisa per sviluppare in parallelo la moto con cui si presentava ai Gran Premi, equipaggiata con il motore a quattro cilindri in linea, e la nuova, che incorporava il propulsore V4, un mondo completamente sconosciuto per l'azienda.

Le sensazioni di Quartararo e Rins non sono state delle migliori quando hanno provato quel V4, già nella fase finale della stagione. E la cosa peggiore è che quell'impressione non è migliorata ora che gareggiano con quella versione, "l'unica strada che ci porterà alla posizione che dobbiamo occupare", secondo le parole dello stesso Pavesio.

Il dirigente è il volto visibile del periodo di transizione che sta attraversando il marchio. La distanza tra lui e i piloti è maggiore rispetto a quella che c'era ai tempi di Jarvis. "Con Paolo non parlo molto. Le persone che mi interessano sono quelle che stanno nel box. Più che con lui, parlo con gli ingegneri", ha risposto Quartararo in un'intervista concessa a Motorsport.com a Phillip Island alcuni mesi fa.

Questa mancanza di connessione, unita alla scarsa competitività della moto e all'interesse della Honda, ha portato all'addio del pilota francese. Motorsport.com ritiene che il legame tra Pavesio e Rins non sia molto diverso da quello che ha con il suo compagno, anche se la situazione del catalano è molto più complicata, dato che non ha nulla di definitivo per il 2027. Sa che un lato del box sarà occupato da Jorge Martin, mentre si susseguono le riunioni prima di decidere chi formerà l'altro.

Venerdì, verso le sette di sera, Max Bartolini, direttore tecnico della Yamaha, ha incontrato Luca Marini e l'agente del pilota italiano sulla terrazza-caffetteria del paddock di Buriram, sotto gli occhi di tutti quelli che passavano di lì. Bartolini ha sicuramente spiegato all'italiano le linee del progetto con cui spera di portare l'azienda del diapason in cima a quella "montagna" a cui si riferisce Pavesio, che in questo momento sembra l'Everest.