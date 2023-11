MotoGP | Perché la Thailandia segna un prima e un dopo per Jorge Martin

Il Campionato del Mondo di MotoGP sta entrando nella fase decisiva della stagione. Dopo una settimana di pausa, il campionato affronterà i Gran Premi di Malesia, Qatar e Valencia, dove si deciderà la battaglia per il titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, che ha vissuto il suo capitolo migliore in Thailandia, con una gara eccezionale domenica. È stata la ciliegina sulla torta di un weekend fondamentale per entrambi i piloti, ma soprattutto per lo spagnolo.

Quello che è successo a Buriram ha segnato un prima ed un dopo per Martin, e non perché ha conquistato la pole position e ha vinto entrambe le gare, cosa che aveva già fatto a Misano e Motegi, per esempio, per ridurre il distacco nella classifica generale dei piloti a 13. È stato perché ha vinto in un modo molto diverso dalle gare precedenti, e perché quello che è successo dopo la gara segnerà sicuramente la sua strategia per le ultime tre gare della stagione.

Per quanto riguarda la prima chiave di lettura, è chiaro che il pilota spagnolo aveva molto in gioco a Buriram dopo i due errori commessi a Mandalika, quando è caduto mentre era comodamente in testa, e a Phillip Island, quando una cattiva scelta della gomma posteriore morbida gli ha fatto perdere la vittoria, facendolo finire quinto dopo aver condotto l'intera gara.

Martin è passato dal sorpasso su Bagnaia il sabato in Indonesia a ritrovarsi di nuovo a 27 punti di distacco e in modo evitabile, quindi era necessario vederlo capace di gestire in maniera migliore gara. E l'ha fatto. Grazie alla sua esplosività, il pilota di San Sebastian de los Reyes è bravissimo nelle Sprint e non ha avuto problemi a vincere quella disputata in Thailandia, la sua settima finora nel 2023. Ma la gara lunga è stata una chiara dimostrazione che, come lui stesso aveva avvertito, ha imparato dai suoi errori.

La sua gestione, in una giornata all'insegna della strategia, è stata davvero impeccabile. Ha iniziato utilizzando la stessa scelta di pneumatici degli altri, la media anteriore e la dura posteriore, senza la necessità di una scelta diversa. E ha continuato prendendosene cura in ogni momento durante i 26 giri della gara. Il numero 89 era sicuramente consapevole che questa era la sua opzione realistica per finire in cima, dal momento che, come Bagnaia aveva avvertito sabato, non sembrava avere il passo migliore.

Questo non vuol dire che il suo ritmo non fosse competitivo, anzi, lo era. Infatti, tra il quarto e il diciannovesimo giro è sempre stato tra 1'31"0 e 1'31"5, senza mai superare quest'ultima soglia. Ma è anche vero che Martin è stato il più veloce solo nel primo giro, non nei 25 successivi. Avrebbe potuto farlo se avesse voluto? Sicuramente sì. Ma avrebbe finito la gomma verso la fine, come in Australia. Ed essere il più veloce non gli interessava affatto.

L'uomo di San Sebastián de los Reyes ha adottato questo profilo, diverso da quello che ha di solito, ma necessario per non fallire di nuovo. E ci è riuscito. Gestire di più non gli ha impedito di essere in testa per buona parte della gara, più di due terzi, pur non essendo il più veloce. E gli ha permesso di arrivare con più gomma, almeno rispetto a Bagnaia, che ne ha usata di più per ritornare sul tandem di testa.

La lotta con Brad Binder è stata, ovviamente, serrata. Ma Martin ha saputo usare la gomma che gli era rimasta ed andare al limite quando è stato necessario. Lo ha fatto nel grande sorpasso compiuto sul sudafricano per riprendere il comando e, successivamente, quando ha fatto un ultimo giro di gara come se fosse quello delle qualifiche (1'31"866, quando il precedente era di 1'32"282) per non farsi sfuggire la vittoria.

Quando alcuni dicevano che non sarebbe stato più in grado di usare la testa, Jorge ha dato una lezione su come lasciarsi alle spalle gli errori, ma tenendoli a mente. È prevedibile che a Sepang, Losail e Valencia segua lo stesso copione, perché il tratto di stagione è ancora più decisivo e l'aspetto mentale diventa ancora più rilevante. Lo stesso pilota spagnolo ha ammesso dopo la gara di domenica di essere "mentalmente a pezzi" dopo una tripletta di alti e bassi.

Ma, al di là di tutto questo, la verità è che Martín sarà costretto a gestire quanto accaduto dopo la lunga gara di Buriram. Mentre Aleix Espargaro è stato il primo ad essere penalizzato per non aver rispettato la regola della pressione minima degli pneumatici, il contendente al titolo è stato uno dei primi piloti a ricevere un avvertimento dagli steward.

La nuova regola della MotoGP per il 2023 stabilisce che, per entrambi gli pneumatici, deve essere mantenuto un parametro di pressione minima per il 50% della gara lunga della domenica e per il 30% della Sprint del sabato. Dopo la prima infrazione, è prevista una penalità in termini di tempo: 3 secondi in più sul tempo finale di gara per la seconda infrazione (quello che è successo a Espargaro), 6 per la seconda e 12 per la terza.

Questo contrattempo è senza dubbio un problema per Martin. In un contesto come l'attuale Mondiale, dove tutto è molto combattuto, 3 secondi possono far perdere punti preziosi: da una vittoria a diverse posizioni (Aleix è sceso dal 5° all'8° posto in Thailandia).

Guardando agli ultimi tre Gran Premi, Bagnaia ha ancora questo jolly, che gli permetterà di andare al di sotto del valore consentito in una delle 6 gare rimanenti. Lo stesso pilota ufficiale Ducati ha dichiarato a Misano di non volerlo utilizzare nella gara di domenica, essendo molto previdente su ciò che potrebbe accadere a fine anno.

Tutto questo non significa che Martin sarà penalizzato. Ad esempio, Vinales è stato ammonito dopo il Montmelò e per ora è riuscito ad evitare la penalità di tempo. Ma è chiaro che Jorge dovrà affrontare le gare in modo leggermente diverso, continuando a gestirsi ancora di più, come ha iniziato a fare in Thailandia.

Sarà l'ultima prova per lo spagnolo in un campionato che sta per essere definito, e nel quale si troverà di fronte un rivale come Bagnaia, che ha già vinto un titolo e che sta anche cambiando la sua strategia, ad esempio spingendo di più il venerdì dopo non essere andato subito in Q2 in Indonesia e Australia. La pressione è su entrambi e tutto conterà per definire il campione di quest'anno.