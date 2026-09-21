MotoGP | Perché il trionfo di Acosta è una grande lezione per la KTM

Fino a questo fine settimana, l'ultima vittoria della KTM in MotoGP l'aveva ottenuta Miguel Oliveira, nel 2022, in un Gran Premio di Thailandia condizionato dalla pioggia. Quella domenica, Pedro Acosta concluse 16° la gara di Moto2, nel suo primo anno nella categoria intermedia, prima di laurearsi campione la stagione successiva (2023) e debuttare nella classe regina nel 2024.

Da quel trionfo di Oliveira sono successe molte cose. Il portoghese non è nemmeno nel Mondiale – corre nel Mondiale SBK dall'anno scorso –, e KTM c'è per miracolo dopo essere fallita come azienda, ed essere stata commissariata, prima, e salvata, poi, da uno dei soci che già aveva nel suo azionariato quando si scatenò il crollo del 2024.

Questa domenica, mentre Acosta completava gli ultimi tre giri al Red Bull Ring, sicuramente i più lunghi della sua vita, le telecamere che inquadravano il box del marchio delle moto arancioni si concentravano su Gottfried Neumeister, il CEO della KTM che ha preso l'eredità dell'era di Stefan Pierer, e su Pit Beirer, il direttore sportivo dell'azienda di Mattighofen.

Proprio nel momento in cui il suo pilota, anche se ancora per poco, ha tagliato il traguardo da vincitore, i due dirigenti si sono abbracciati, molto emozionati, in una sorta di catarsi in cui hanno liberato la tensione accumulata, tantissima nell'ultimo anno e mezzo. Il momento straordinario che Acosta ha regalato loro, tuttavia, porta con sé una serie di insegnamenti sugli errori da non ripetere, per evitare di ricadere in una fase così lugubre.

Fino al cataclisma economico della fine del 2024, quando si chiedeva nel paddock della KTM, uno degli aggettivi più ricorrenti era superbia. "A ben vedere, l'orgoglio e la testardaggine di KTM li hanno sempre rallentati", racconta a Motorsport.com un ex dipendente KTM, che ora veste i colori di un altro costruttore. "Chi comandava non aveva pazienza, e senza un metodo e una direzione, è molto difficile fare bene in MotoGP", aggiunge questa voce autorevole.

Gottfried Neumeister, CEO KTM, Pit Beirer, KTM Motorsports Director Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

La testimonianza è avallata dalle dichiarazioni di Pierer, il precedente CEO della KTM, nel corso del tempo e su questioni diverse. "Noi non rinunceremo mai al telaio tubolare, perché è uno dei principali vantaggi delle nostre moto", diceva, in una conversazione con Motorsport.com, nel 2019.

Tre anni dopo, gli ingegneri decisero che l'unica formula per far sì che la RC16 potesse lottare per vincere in MotoGP passava dall'abbandonare quell'idea ed affidarsi alla fibra di carbonio. A volte, quella testardaggine suonava come arroganza, soprattutto nel fissare gli obiettivi: "Abbiamo appena concluso un periodo di cinque anni in cui ci eravamo proposti di ridurre il divario dai team di vertice; nei prossimi cinque anni l'obiettivo è vincere il titolo", diceva in un'altra intervista concessa a chi scrive queste righe nel 2022, poco prima di avviare un processo di centrifuga che portò di tutto tranne che la stabilità necessaria perché la truppa lavorasse tranquilla.

È stato ingaggiato Francesco Guidotti come team manager ed è stato licenziato due anni e mezzo dopo, in un processo di andata e ritorno che ha seguito anche Fabiano Sterlacchini. L'ingegnere italiano è stato il braccio destro di Gigi Dall’Igna in Ducati prima che KTM lo mettesse sotto contratto nel 2021, e che quattro anni dopo arrivasse ad un accordo con lui per interrompere il rapporto.

Alla fine del 2024, Sterlacchini è entrato in Aprilia, che lo indica come una delle chiavi della tremenda competitività raggiunta dalla RS-GP negli ultimi due campionati. Guidotti guiderà il Trackhouse Racing quando Davide Brivio terminerà il suo rapporto con il team americano alla fine di quest'anno. Quel periodo resterà segnato anche dal caos generato dagli uffici, con più piloti a libro paga che moto disponibili.

La perdita più dolorosa di questo passaggio nel purgatorio è quella di Acosta, che nel 2027 indosserà la tuta rossa della Ducati per aumentare le sue possibilità di diventare campione. "Ho cercato di convincere Pedro a restare con noi. Ma, quando mi sono seduto con lui, mi ha detto che era spagnolo, e che il suo obiettivo principale era battere Marc Marquez con le sue stesse armi. Davanti a questo desiderio io non posso fare nulla", affermava Neumeister, questo fine settimana, dal Red Bull Ring.

Pedro Acosta abbraccia Gotfried Neumeister, il CEO della KTM. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il tono del nuovo capo di KTM suona meno altezzoso rispetto a quello del suo predecessore, ed è logico se consideriamo il buco da cui esce il costruttore, che dovrà prendere buona nota degli errori commessi nella fase precedente, per non ricadervi.

Della parte aziendale si occuperanno gli amministratori di Bajaj, il gruppo indiano che ha preso il controllo della società, mentre non è chiaro come sarà definita l'area MotoGP.

La partenza di Acosta cercheranno di compensarla, per quanto possibile, con gli arrivi di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Mentre il primo erediterà il responsabile tecnico di Brad Binder (Phil Marron), Manuel Cazeaux, uomo di fiducia di Maverick Vinales, guiderà il lato del box di Diggia dopo la promozione da Tech3.

Proprio così, si sa che il supporto a Tech3 sarà molto più limitato a partire dal 2027, e che la scuderia diretta da Guenther Steiner avrà molta meno protezione e sarà molto più indipendente, un indicatore che non invita certo all'ottimismo. Con l'odore di Prosecco ancora sui vestiti usati questa domenica, KTM farebbe bene ad imparare dagli errori che l'hanno fatta precipitare nell'abisso non molto tempo fa, specialmente quelli generati dalla sua supponenza. Una cura di umiltà è sempre una buona cosa.