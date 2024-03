MotoGP | Perché il futuro di Acosta sembra ancora più luminoso del suo debutto

Dopo un precampionato nel quale i riflettori sono stati divisi da Marc Marquez e dal suo arrivo al Gresini Racing, il debutto del campione del mondo in carica della Moto2 nella classe regina ha addirittura fatto pendere la bilancia mediatica a suo favore. Il meritevole ottavo posto nella Sprint del sabato è stato eclissato il giorno successivo all'inizio della gara lunga, nella quale Acosta ha dato spettacolo con una vigorosa rimonta che lo ha portato dal decimo posto del primo giro al quarto posto del 12°, dopo aver superato Marquez con un tremendo "tuffo" in frenata alla prima curva.

Se il #93 e il #31 sono stati messi a confronto da quando quest'ultimo ha debuttato nel Motomondiale appena tre anni fa, i parallelismi sono ancora più marcati dopo l'esordio dello spagnolo in MotoGP, nel quale ha dimostrato un brio simile a quello che ha mosso Marquez in quello storico 2013.

"Sono molto simili. Marc è arrivato senza complessi e con la voglia di affrontare il mondo, ed è quello che abbiamo visto oggi in Pedro", ha ammesso domenica a Motorsport.com un membro chiave del team Honda in quella prima esperienza del pilota di Cervera. Probabilmente non c'è prova migliore di questa sfacciataggine e del giro più veloce della gara che il giovane della GasGas Tech3, appena 19enne, ha lasciato alla storia.

L'enorme richiesta di quella che era la sua prima gara lunga ha fatto sì che Acosta non riuscisse a concludere con il botto. In seguito, parlando con i giornalisti, il pilota ha sottolineato che è stata la sua mancanza di esperienza a far sì che i suoi pneumatici si degradassero più del dovuto, rendendogli impossibile mantenere il ritmo che aveva stabilito nella prima metà della gara.

Tuttavia, altrettanto, se non più, importante è stata l'improvvisa rigidità degli avambracci, comparsa negli ultimi sei giri e che, irrimediabilmente, lo ha portato a girare tra un secondo e un secondo e mezzo più lento al giro. A poco a poco è stato inghiottito da un gruppo con molta più esperienza di lui, fino a chiudere al nono posto, a 11 secondi e mezzo da Bagnaia, mentre cercava di "liberare" le braccia con gesti vistosi.

"Probabilmente è stato influenzato dalla posizione della leva dell'abbassatore posteriore, che era troppo lontana e mi costringeva a fare un movimento un po' strano. La squadra l'ha cambiata rispetto al test pre-stagionale. Per Portimao, tra due settimane, spero che la adattino maggiormente alle mie esigenze", ha detto il due volte campione del mondo delle categorie addestrative, che si è divertito come non gli capitava da tempo.

"Non mi sentivo così a mio agio e sicuro nei sorpassi da quando ero in Moto3. E l'ho fatto anche in Moto2, ma non con tanta sicurezza che la moto si fermasse", ha concordato Acosta, a Lusail, dove 11 anni prima il mondo aveva visto Marquez debuttare nella classe regina, salendo sul podio dietro a Jorge Lorenzo e Valentino Rossi.

Pedro Acosta si è fatto strada nel gruppo di testa e ha lottato con Marc Marquez, che è stato uno dei migliori del weekend. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La situazione di allora non ha nulla a che vedere con quella di oggi. Soprattutto se teniamo conto che allora regnavano sovrane le marche giapponesi che oggi invece si battono nelle catacombe dei tempi e della zona punti. In quell'evento del 2013, il primo prototipo non giapponese fu la Ducati di Andrea Dovizioso, che finì settimo, ad oltre 24 secondi dal vincitore.

Marquez, terzo, si è piazzato a sei secondi da Lorenzo, dopo un duello serrato con Rossi che ha prodotto manovre spettacolari come quelle che Acosta ha compiuto domenica. "È così che si impara. L'atteggiamento di Pedro nel suo primo Gran Premio in MotoGP è stato sfrontato, da campione. Presto lotterà per il podio e farà paura in alcune gare", si è complimentato Marquez.

Se si prescinde da quanto si vede in pista, le analogie tra il pluricampione e l'uomo destinato ad ereditare il suo ruolo egemone nel medio termine sono ancora più numerose. Marquez è stato chiamato a capitanare il progetto Honda nello stesso modo in cui KTM ha riposto le sue speranze per il futuro in Acosta, che non a caso ha ereditato il gruppo umano lasciato da Pol Espargaro, i cui membri provengono quasi tutti direttamente dallo staff della Casa austriaca.

In ogni caso, la permanenza del giovane di Mazarrón nel team di Herve Poncharal ha una data di scadenza. Secondo Motorsport.com, infatti, se KTM vuole tenerlo oltre questa stagione, dovrà farlo salire sulla RC16 attualmente di proprietà di Jack Miller, che non è sotto contratto per il prossimo anno, nel 2025.

Questo è esattamente ciò che ha fatto il gruppo guidato da Stefan Pierer per assicurarsi Acosta nel 2024, e che ha portato al bizzarro gioco della sedia, con tre piloti (Espargaro, Augusto Fernández ed Acosta) per due sole moto. In questo tipo di accordo, la notifica della promozione da parte dell'azienda deve avvenire prima della pausa estiva, quando si prevede che la maggior parte della griglia di partenza sarà completata.