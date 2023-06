MotoGP | Perché Honda non dà a Marquez altra scelta che lasciarla

La Germania è stata presentata come il miglior termometro possibile per valutare la situazione dell'accoppiata Marquez-Honda, una partnership praticamente imbattibile tra il 2013 e il 2019, con sei titoli iridati su sette possibili. E la conclusione che si può trarre dalla sua ultima visita al Sachsenring, dove finora aveva contato le sue visite in base alle vittorie, è che la cosa più salutare per il suo futuro è considerare di andare altrove.

In un giorno e mezzo, lo spagnolo ha preso due decisioni che, conoscendolo almeno in minima parte, sono state senza dubbio tra le più dolorose che abbia mai dovuto affrontare in vita sua. La prima è stata quella di trattenersi nella Sprint, per non accumulare un quintoincidente. "L'equilibrio non ha pagato. Rischiare per un podio ne vale la pena, per finire settimo o decimo non ne vale la pena", ha detto dopo aver tagliato il traguardo in undicesima posizione.

L'incidente che stava cercando di evitare il sabato è avvenuto il giorno successivo, durante il Warm-Up, ed è stato causato dall'elettronica del suo prototipo. In una curva a sinistra, il pilota è schizzato in aria, ha iniziato a rotolare nella ghiaia e ha finito per essere colpito dalla sua moto.

Durante una visita alla clinica del circuito gli è stata diagnosticata una piccola frattura al pollice della mano sinistra, ha confermato Angel Charte, direttore medico del campionato. Nonostante l'infortunio, il pilota di Cervera (Lleida) ha ottenuto l'autorizzazione medica a gareggiare, motivo per cui è ancora più singolare che un'ora prima dello spegnimento dei semafori abbia deciso di "fermarsi".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Prima di incontrare i giornalisti, il numero 93 si è chiuso nel camion con il suo team e ha incontrato il manager HRC Tetsuhiro Kuwata, che ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito. "Non mi sento pronto per la gara", ha detto il pilota della Honda, con un'aria scomposta e quasi incredula per il percorso appena fatto.

In questo senso, è importante non trarre in inganno nessuno: il motivo che ha spinto Marquez a non prendere parte alla gara non è stato né la frattura alla mano né le molteplici contusioni accumulate a seguito di ripetute cadute. Lo ha fatto per impotenza e perché, dopo essere sempre stato il più cordiale e rispettoso del mondo con la Honda, ha capito che non c'era altro modo se non quello di dire basta, di comunicare al marchio dall'ala dorata che ne aveva abbastanza.

Il catalano sostiene di essersi ripreso completamente dall'infortunio al braccio destro del 2020 e da tempo ribadisce di essere pronto a tornare a lottare per vincere. Da troppi mesi, però, manda messaggi che lasciano intendere che la sua priorità è rimanere fedele alla Honda, con cui ha firmato un contratto multimilionario che scade alla fine del 2024.

In cambio, ha chiesto per mesi che la casa più potente del campionato gli fornisse gli strumenti necessari per avere almeno la possibilità di sfidare la concorrenza. Ma ogni volta che ha parlato del suo futuro, ha anche detto: "Se non posso vincere con la Honda, mi guadagnerò da vivere".

Non si sa se la mancanza di reazione della Honda sia una questione di incapacità o di disinteresse, il che sarebbe ancora più preoccupante per il Campionato del Mondo. Ma che si tratti della prima o della seconda ipotesi, è quasi impossibile trovare un motivo per cercare di convincere Marquez a rimanere legato alla HRC.

Se il linguaggio verbale del #93 non rende abbastanza chiara la sua frustrazione, i suoi gesti sono devastanti. Un dito medio dopo un salvataggio alla curva 11; il lancio di ghiaia sulla moto dopo un'altra caduta, o l'immagine di stanchezza, sconforto e disperazione, scuotendo la testa, appoggiato alle barriere, dopo essere caduto di nuovo sull'asfalto nel Warm-Up.

Cos'altro deve succedere? La risposta a questa domanda è niente, probabilmente perché è troppo tardi e forse ha deciso di cercare la sua vita all'esterno, come aveva previsto. Con tutte le cadute, gli infortuni, le botte, le contusioni e le operazioni, Marquez vuole solo tornare a vincere, a sentirsi di nuovo competitivo e a lottare per i titoli che era solito raccogliere.

Un pilota come lui non è preparato, né programmato, per tagliare il gas e lasciarsi andare come ha fatto sabato. Il suo debito con la Honda, che lo ha rispettato durante i due anni di infortunio, è più che pagato. E dare un'altra possibilità al colosso della grande H è ben lungi dall'assicurare una reazione di cui non si hanno notizie.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il primo prototipo della moto 2024 scenderà in pista nei test di Misano del prossimo settembre. E sia il team che l'entourage del pilota sanno già che la Honda non ha nulla di nuovo da offrirgli.

A questo punto, Marquez sa perfettamente che se non rompe con la Honda è condannato a due possibili scenari: o lotta contro il suo stesso DNA e si rabbonisce come ha fatto sabato, oppure si schianta e rischia di infortunarsi di nuovo gravemente, come lui e Alex Rins ben sanno.

Il rapporto tra Marquez e la Honda è arrivato a un punto morto, quindi l'opzione migliore per il pilota è il divorzio. Una separazione che, se avverrà, appare complicata se si tiene conto della penale che dovrebbe affrontare per andarsene prima del 2024, quando scadrà l'accordo quadriennale (due più due) che ha firmato nel 2020.

In ogni caso, rimanere come è ora non è nell'interesse di nessuno. Né per lui, né per la Red Bull, che si è fatta carico di pianificare il suo futuro, e tanto meno per il campionato, che vede la sua principale attrazione come un leone ferito.

Tetsuhiro Kuwata, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images